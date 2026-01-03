€ 5.0985
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0985
|
$ 4.3417
 
DCNews Politica Topul europenilor mulțumiți de propria țară- surpriză mare pe locul patru. Întrebări legate de România
Data actualizării: 14:00 03 Ian 2026 | Data publicării: 13:59 03 Ian 2026

Topul europenilor mulțumiți de propria țară- surpriză mare pe locul patru. Întrebări legate de România
Autor: D.C.

poză steag România Sursă foto: Freepik - poză steag România
 

Percepția de țară, între foarte prost și foarte bine organizată instituțional, contează, atât pentru decizia de emigrare, cât și pentru alte domenii precum votul, fundamentarea și aplicarea politicilor de dezvoltare, motivația mișcărilor sociale.

Sociologul Dumitru Sandu, profesor la Universitatea București, a analizat datele culese de EUROBAROMETRUL 100,  și a efectuat comparații multiple între țări și între modele de țară și modelul european, publicând rezultatele în academia.edu. 
Pornind de la premisa că relațiile la nivelul țărilor mici sunt mai instabile, analiza a reținut datele din 19 unități teritoriale, cu peste 5 milioane de locuitori (cu o analiză separată pentru fosta Germanie de Est și fosta Germanie Federală).

Eurobarometrul măsoară percepția socială față de țara de rezidență prin întrebarea „cum ați aprecia situația prezentă din.....(țara de referință)”. Scala pentru răspunsuri are patru trepte, de la „foarte proastă”  la „foarte bună”.
Prima ipoteză de la care plecat prof. Sandu este că Indicele Percepției Sociale de Țară (ISPC), la nivel european, are o valoare de cunoaștere, în sensul că persoanele cu valoare ridicată a indicelui ISPC tind să locuiască în țări europene cu nivel ridicat al produsului intern brut pe locuitor. O a doua ipoteză folosită în cercetare susține ideea că determinanții subiectivi ai ISPC tind să fie mai puternici decât cei obiectivi la nivelul majorității țărilor analizate. 

Cei mai mulțumiți danezii, cei mai nemulțumiți de propria țară-românii


Rezultatele EB arată că cei mai mulțumiți de propria țară sunt danezii, olandezii și irlandezii, respectiv cetățenii din țările nordice sau nord vestice ale continentului. Cei mai nemulțumiți de propria țară sunt românii, cehii, bulgarii și grecii. Polul de maximă sărăcie este situat în țări foste comuniste și, parțial, în sudul continentului, în Grecia. La prima vedere, ipoteza 1 este confirmată, pentru că polii de maxim pozitiv și de maxim negativ sunt situați în țări bogate versus țări relativ sărace ale continentului, așa cum ne așteptam, scrie prof. Dumitru Sandu.

Surpriză pe locul patru, în grupul ”mulțumiților”

 Dar, surprinzător, Polonia ocupă locul patru între țările cu nivel ridicat de percepție pozitivă, polonezii fiind mai mulțumiți de țara lor decât austriecii, finlandezii sau nemții, fără a menționa francezii sau italienii, care au în majoritate o imagine negativă despre propria țară.
De ce apare Polonia în categoria celor cu populația foarte mulțumită de țară, în condițiile în care, în 2023, PIB per capita în această țară era relativ egal cu cel al României (79% din media UE, conform datelor EUROSTAT), se întreabă prof. Sandu? Posibil ca răspunsul să fie legat de faptul că tranziția în Polonia a fost mult mai eficientă și mai scurtă decât în România (Sandu, 2015, p.38). 

De ce Republica Cehă apare în categoria țărilor cu populație foarte nemulțumită de propria țară de rezidență este, iarăși, o întrebare legitimă. Mai mare apropiere de țări dezvoltate ale UE și, corespunzător, un nivel de aspirații mai ridicat? 
În categoria țărilor cu atopercepție de țară negativă sunt incluse, majoritar, țări din sudul continentului european (Italia, Spania și Portugalia). Situația Germaniei de vest, cu un ISPC consistent mai mare decât pentru Germania de est , reflectă corect disparitățile de dezvoltare și de percepție dintre două părți ale aceluiași stat.

Întrebări la care trebuie răspuns. Puteți lansa ipoteze în comentariile la acest articol

Educația pare să fie importantă în predicția percepției de țară în modelul european. Cu cât nivelul acesteia este mai ridicat, cu atât satisfacția de țară este mai ridicată, la nivel de Uniune Europeană.

De la țară la țară, însă, apar diferențieri importante. În România și în Franța spre exemplu, mai multă educație la nivel individual tinde să ducă la o viziune mai critică asupra propriei țări. La fel par să stea lucrurile și în Portugalia. Explicațiile necesită aprofundarea studiilor. 

Diferențieri foarte mari de relații apar și în legătură cu vârsta. Tinerii din Romania, Franța, Italia, Belgia și Germania tind să fie mai mulțumiți de propria țară. În restul țărilor analizate relația respectivă este nesemnificativă sub aspect statistic.

Bărbații din România, Spania, Franța, Belgia, Irlanda și Danemarca tind să fie mai mulțumiți de propria țară. În schimb, relația respectivă este de sens invers dacă bărbații sunt din Italia, Germania de Est sau din Suedia. Iarăși nu știm de ce este așa. 
Sau, pentru a da un alt exemplu, rezidența în urban favorizează aprecieri pozitive ale percepției de țară dacă locuiești în Europa de vest, dar negative dacă locuiesc în Europa de sud”, scrie prof. Dumitru Sandu, în articolul publicat de academia.edu

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Autoritățile elvețiene au identificat primele patru victime ale tragediei din Crans-Montana
Publicat acum 28 minute
A acționat Trump în afara Constituției după ce a atacat Venezuela și l-a arestat pe Maduro? Ce spune legea
Publicat acum 57 minute
Topul europenilor mulțumiți de propria țară- surpriză mare pe locul patru. Întrebări legate de România
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Atacul SUA asupra Venezuelei, a șasea intervenție americană în America Latină în ultimii 75 de ani
Publicat acum 1 ora si 35 minute
Ce scrie presa din Venezuela despre capturarea dictatorului Nicolas Maduro. Stupoare la Caracas
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Ian 2026
Guvern, lovitură de la 1 ianuarie pentru angajați: Poți să rămâi fără bani, casă și mașină
Publicat pe 01 Ian 2026
Prima Lună Plină din 2026. Astrolog Daniela Simulescu: Cele patru zodii vizate
Publicat pe 01 Ian 2026
Tragedia de la Colectiv, trasă la indigo într-o stațiune de schi din Elveția: Peste 150 de morți și răniți. UPDATE: Cauza incendiului, neclară - VIDEO
Publicat pe 01 Ian 2026
Statul care se înarmează masiv și se pregătește să conducă Europa: România trebuie să se apropie de el / Analiza lui Chirieac
Publicat acum 17 ore si 52 minute
Dublă taxare în 2026. Românii plătesc de două ori pentru același lucru dacă au mașini
 
ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close