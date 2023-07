SONDAJ INSCOP - intenție de vot pe partide, PSD și PNL în scădere. Vlad Pufu, senator PNL, spune ce a constatat ca simplu senator, în teren - VIDEO

Un ultim sondaj INSCOP arată intențiile de vot pe principalele partide. PSD ar avea 28,7%, urmat de AUR cu 20,1%, PNL cu 18% și USR cu 12,7%.

În cadrul emisiunii ”Ce se întâmplă?” realizată la DCNews și DCNewsTV de către jurnalistul Răzvan Dumitrescu, senatorul PNL Vlad Pufu a comentat rezultatele acestui sondaj, punând accent pe erodarea partidului din care face parte.

Liberalul a punctat că ”este cumva normal să te erodezi după doi ani și ceva de guvernare”. În continuare, el a spus că ”acesta este rezultatul a acestor 2 - 3 ani în care am parcurs diverse crize și crize majore care nu aveau cum să nu lase oameni nemulțumiți, indiferent ce s-ar fi făcut. A fost foarte greu și am trecut cu succes aceste crize și încă mai sunt... este vară, prețul la energie este mic, iar producătorii nu vor să încheie contractele. Piața și-a revenit și-și revine, dar prognozele pentru toamnă și iarnă nu știm care sunt. Producătorii nu vor să semneze contractele cu distribuitorii pentru că așteaptă prețurile din toamnă și din iarnă. Nouă ne trebuie, în această perioadă, în țară, și-n contextul războiului din Ucraina, ne trebuie stabilitate. În contextul sondajului, este cumva îngrijorător pentru ambele partide și știu că sunt colegi de-ai mei care urmăresc ce se întâmplă, dar ce constat ca simplu senator în teren este că oamenii sunt nemulțumiți, dar dacă stai de vorbă cu ei, le explici ce s-a făcut, cât de mari erau pericolele dacă nu erau gestionate treburile țării așa cum am făcut-o, oamenii încep să se calmeze și să înțeleagă și să fie parte în acest parteneriat. Una peste alta, trebuie să stăm mai mult de vorbă cu oamenii”.

