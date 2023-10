Sondaj AVANGARDE: Partidul câștigător dacă duminică ar avea loc alegeri pentru Parlamentul European

Eșantionul este reprezentativ pentru populația adultă (18 ani și peste) la nivel național. Eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,2%. Metoda culegerii datelor este CATI (telefonic). Sondajul a fost realizat în perioada 20 septembrie - 28 septembrie 2023.

Așadar, la întrebarea „Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlamentul European dumneavoastră personal cu cine ați vota?”, PSD a înregistrat cel mai mare scor - 31%, fiind urmat de PNL cu 21% și de AUR cu 19%. USR are 13%, UDMR are 5%, SOS, partidul Dianei Șoșoacă, are 5%, PMP - 3%, Pro România - 1%, FD - 1%.

Rezultatele sunt de la cei 71% dintre respondenți care au indicat un partid!

Alegeri europarlamentare - 6 - 9 iunie 2024

La fiecare cinci ani, cetățenii Uniunii Europene își aleg reprezentanții în Parlamentul European. În alegerile europarlamentare, cetățenii Uniunii Europene își aleg reprezentanții în calitate de membri ai Parlamentului European (europarlamentari).

Parlamentul European este singura adunare transnațională din lume aleasă în mod direct. Europarlamentarii reprezintă interesele cetățenilor UE la nivel european.

Împreună cu reprezentanții guvernelor statelor UE, europarlamentarii dau formă și decid asupra noilor legi care influențează toate aspectele vieții din Uniunea Europeană, de la susținerea economiei la lupta împotriva sărăciei și schimbărilor climatice și la aspecte de securitate.

Europarlamentarii aduc temele importante politice, economice și sociale în centrul atenției și susțin valorile Uniunii Eurpene: respectarea drepturilor omului, libertatea, democrația, egalitatea și statul de drept.

Parlamentul aprobă bugetul UE și supraveghează cheltuirea acestuia. De asemenea, alege Președintele Comisiei Europene, numește comisarii și îi poate trage la răspundere.

Fiecare țară este responsabilă de organizarea alegerilor, însă există anumite dispoziții comune pe care trebuie să le aplice

Alegerile au loc într-un interval de patru zile, de joi până duminică. Numărul europarlamentarilor aleși dintr-un partid politic este proporțional cu numărul de voturi primit de acel partid. Cetățenii UE rezidenți într-o altă țară UE pot vota și candida la alegeri în acea țară. Fiecare cetățean poate vota o singură dată.

Numărul europarlamentarilor se decide înaintea fiecăror alegeri. Numărul total nu poate depăși 750 plus președintele. În prezent avem 705 europarlamentari.

Numărul de eurodeputați aleși din fiecare țară UE este convenit înainte de fiecare alegeri și se bazează pe principiul proporționalității degresive, ceea ce înseamnă că fiecare europarlamentar dintr-o țară mai mare reprezintă mai mulți oameni decât un europarlamentar dintr-o țară mai mică. Numărul minim de europarlamentari din orice țară este de șase, iar numărul maxim este de 96.

