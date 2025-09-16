SONDAJ despre Nicușor Dan și Oana Țoiu. Procent greu pentru președinte și oamenii lui

Ultimul sondaj Avangarde vine cu procente nu tocmai fericite pentru președintele țării.

”Dumneavoastră personal sunteți mulțumit de activitatea din primele luni de mandat, pe capitolul de politică externă, a actualului Președinte Nicușor Dan?” au fost întrebați românii care au răspuns sondajului AVANGARDE.

Doar 43% au răspuns ”Da”, iar 51% răspund ”Nu”. 6% nu pot aprecia.

În ceea ce o privește pe Oana Țoiu, ministrul (USR) al Afacerilor Externe, 51% spun că nu sunt mulțumiți de activitate, în timp ce doar 38% își exprimă mulțumirea. 11% sunt indeciși.

Sondajul a fost realizat în perioada 08.09.2025 – 14.09.2025, de către institutul Avangarde, prin metoda CATI. Au răspuns o mie de persoane.

