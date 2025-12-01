Sondaj surpriză: Procentele care explică tensiunea din coaliția de guvernare. Cifre neașteptate pentru AUR

”Marea majoritate a românilor - 88,2% - declară că iubesc România și sunt mândri de țara lor și doar 5,7% sunt în dezacord cu această afirmație.

Mai precis, 75% dintre respondenți sunt total de acord cu afirmația ”Iubesc România și sunt mândru de țara mea”, 13,2% sunt de acord parțial, 4,7% nici de acord, nici în dezacord. 2,6% sunt în dezacord parțial, iar 3,1% în dezacord total. 1,4% nu știu sau nu răspund.

Patriotismul rămâne un liant identitar puternic pentru majoritatea populației României.

Deși consensul este dominant, există și zone de nuanță (acordul parțial, indecișii, dezacordul) care arată că pentru o parte a societății atașamentul față de țară este prezent, dar condiționat de experiențe personale, realități socio-economice sau încrederea în instituții.

Votanții USR, temperați în mândria națională

Profilul politic evidențiază o polarizare interesantă: electoratul PSD și PNL declară un atașament aproape unanim față de ideea de patriotism, în timp ce simpatizanții USR exprimă un atașament mai temperat, ceea ce sugerează viziuni ușor diferite asupra identității naționale.

O explicație parțială este legată și de faptul ca tinerii între 18–29 de ani care se numără printre simpatizanții acestui partid se detașează destul clar față de restul populației printr-un nivel al patriotismului declarat ușor mai scăzut (73% față de 88% cât este media la nivelul populației totale) fenomen corelat probabil cu expunerea la mobilitate internațională, cultura digitală globalizată și o atitudine mai critică față de stat.

Datele au fost culese în perioada 20-26 iunie 2025. Metoda de cercetare: interviuri telefonice prin intermediul chestionarului, volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1150 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.9%, la un grad de încredere de 95%.

Rezultatele sunt extrase din proiectul BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research, un sondaj de opinie lunar realizat de INSCOP Research la comanda platformei de știri Informat punct ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group” scrie Remus Ștefureac, directorul INSCOP.

Sondaj INSCOP despre România. Iată graficul:

”Iubesc România și sunt mândru de ea”. Surprizător cu această afirmație nu se identifică cei mai mulți votanți AUR, suveraniștii și treziții în conștiință ai lui Călin Georgescu, ci cei mai mulți votanți PSD, respectiv 98%. PNL este apropiat de PSD, cu 93% din electorat în acord cu afirmația citată, fiind urmat de AUR, cu 87%. Dintre partidele principale ale puterii, votanții USR se află pe ultimul loc - 82%. Tinerii, cu vârste între 18 și 29 de ani sunt cei care se identifică cel mai puțin cu iubirea pentru România - 73%.