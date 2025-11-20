Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei, și Vlad Voiculescu, lider al USR în București, dar și consilier onorific la președintelui Nicușor Dan, au făcut acuzații grave la adresa institutului de sondare INSCOP, după ultimul sondaj cu privire la intenția de vot pentru București.

S-a supărat USR: E Drulă pe patru!

Pe scurt, cu privire la alegerile pentru Primăria Municipiului București, sondajul invocat arată o intenție de vot de 26,6% pentru Daniel Băluță (PSD), 24,2% pentru Ciprian Ciucu (PNL), 19,1% - Anca Alexandrescu (independentă susținută de AUR), Cătălin Drulă (USR) - 11,6%.

Rezultatele sondajului (care pot fi consultate complet aici) au nemulțumit USR-ul, care a reacționat acid la adresa institutului de sondare, dar și a PNL-ului.

Drulă și Voiculescu, acuzații tandem

Cătălin Drulă susține că Ciprian Ciucu s-ar afla în spatele rezultatelor mai sus menționate, deși sondajul nu-l dă pe acesta cu prima șansă, la nivelul electoratului care a prezentat o opțiune de vot, dar și că a fost amenințat, acum o lună, că va fi omorât prin sondaje.

Vlad Voiculescu, proaspăt consilier onorific al președintelui Nicușor Dan, printre altele, a făcut acuzații mult mai grave, susținând că INSCOP a livrat aceste cifre pentru PNL, că institutul are precedent în umflat procente, precum și că Ciprian Ciucu și PNL sunt obișnuiți să folosească sondaje otrăvite.

Este INSCOP arma prin care PNL îl omoară pe Drulă?

Remus Ștefureac, fondator și director al INSCOP, a reacționat la postările mai sus menționate, postări care ajung să ridice întrebări precum: Livrați pentru PNL? Faceți sondaje otrăvite? Sunteți unealta lui Ciprian Ciucu, candidatul PNL, pentru a-l omorî (n.r. politic) pe Cătălin Drulă?

”Ridicolul are picioare scurte”

Pentru DCNews, Remuș Ștefureac a răspuns că acuzația conform căreia sondajul de astăzi este livrat pentru PNL ”este o minciună sfruntată, nu avem niciun contract cu PNL”. Recomandarea directorului INSCOP ”prietenească pentru toți candidații și susținătorii lor și pentru toate partidele politice este să publice toate sondajele realizate în ultimele trei săptămâni - unele bănuiesc și cu bani publici- și să manifeste un exercițiu de transparență. În felul acesta, vom constata că ridicolul are picioare scurte”.

”Cifrele pe care noi le-am publicat reflectă poza momentului, sunt cifre care au fost în limitele marjei de eroare, confirmate și de alte cercetări - interne ale partidelor politice” a precizat Remus Ștefureac.

O urcă procentele INSCOP pe Anca Alexandrescu?

”Ce putem ști din votul anterior al bucureștenilor este că dl. George Simion, la alegerile prezidențiale, a obținut un scor, în București, de 24,8%, scorul cumulat al dlui. Simion și al dlui. Călin Georgescu, în urmă cu un an, în 2024, a fost de 24,5%, de asemenea, scorul cumulat al AUR, SOS și POT a fost de aproximativ 23% la alegerile parlamentare. Deci AUR are un bazin de aproximativ 25% vot politic în București” a răspuns Remus Ștefureac, întrebat dacă există loc de creștere pentru Anca Alexandrescu în București, candidată susținută de AUR în această cursă electorală.

Întrebat dacă ia în calcul, ca director INSCOP, să ia măsuri în instanță în ceea ce privește acuzațiile grave făcute de Vlad Voiculescu, Remus Ștefureac a răspuns: ”E ultimul lucru pe care mi-l doresc, să intrăm în dispută cu politicieni, care ar trebui, mai degrabă, să se adreseze bucureștenilor, nu sondajelor de opinie. Facem sondaje de opinie de peste 13 ani, de cele mai multe ori având estimări excepționale, foarte bune. (...) De fiecare dată, ne mai trezim cu situații în care anumiți candidați sau partide, când nu stau bine în sondaje, își exprimă nemulțumirea în spațiul public, dar, când stau ceva mai bine, devin foarte fericiți - ne-am obișnuit. Dar orice proces de intenție car ne poate afecta reputația și colaborarea cu potențiali clienți, înseamnă o daună pentru noi și luăm în considerare orice posibilitate”.