Pasajul corporatiștilor, blocaj din vârful PMB. Cine nu lasă să fie construit Petricaniul

După câștigarea alegerilor prezidențiale din luna mai, Nicușor Dan „ar fi lăsat cu literă de lege” ca anumite proiecte de infrastructură ce vizează deblocarea traficului greoi din București să nu fie implementate, potrivit lui Robert Negoiță.

Robert Negoiță: „Până acum, Primăria Generală ne-a blocat”

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a dat exemplu două proiecte de pasaje - unul pe Șoseaua Mihai Bravu și altul în zona Petricani - care ar putea decongestiona traficul, însă susține că Nicușor Dan a împiedicat realizarea lor.

„Este nerealist să avem așteptări că primarul general poate face singur ce pot face șase primari de sector plus un primar general - dacă cei șapte colaborează și nu se faultează, nu se sabotează reciproc. Până acum, Primăria Generală ne-a blocat. Atât cât a putut. Cum a spus și Rareș Hopincă (n.r. primar Sector 2), care a zis că are pasajul ăla care rezolvă o mare problemă de trafic, de la Petricani, dar Primăria Generală... nu blochează în sensul că o spune explicit, așa cum ne spune explicit la Sectorul 3: nu vrea să facem pasajele alea. A lăsat cu literă de lege: Să nu cumva să-l deblocați pe Negoiță la pasajele alea de pe Mihai Bravu.

Nu e ca și cum le fac pentru mine - evident că le folosesc și eu, dacă le facem. Așa mi se spune, că eu nu am participat la discuție, că acolo nu se poate. Ne-a spus clar să nu cumva să deblocați acolo. Acum nu mișcă nimeni”, a declarat primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, la emisiunea DC Votez de la DC News TV.