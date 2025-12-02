€ 5.0893
Politica

Pasajul corporatiștilor, blocaj din vârful PMB. Cine nu lasă să fie construit Petricaniul
Data actualizării: 13:43 02 Dec 2025 | Data publicării: 13:23 02 Dec 2025

EXCLUSIV Pasajul corporatiștilor, blocaj din vârful PMB. Cine nu lasă să fie construit Petricaniul
Autor: Iulia Horovei

petricani Lucrări la lărgirea șoselei Fabrica de Glucoza, între Calea Floreasca și Șoseaua Petricani. Sursa foto: Agerpres/Arhivă
 

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a afirmat că Nicușor Dan „a lăsat cu literă de lege” la Primăria Generală a Capitalei ca unele proiecte de infrastructură din anumite sectoare să rămână blocate.

După câștigarea alegerilor prezidențiale din luna mai, Nicușor Dan „ar fi lăsat cu literă de lege” ca anumite proiecte de infrastructură ce vizează deblocarea traficului greoi din București să nu fie implementate, potrivit lui Robert Negoiță. 

Robert Negoiță: „Până acum, Primăria Generală ne-a blocat”

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a dat exemplu două proiecte de pasaje - unul pe Șoseaua Mihai Bravu și altul în zona Petricani - care ar putea decongestiona traficul, însă susține că Nicușor Dan a împiedicat realizarea lor.

„Este nerealist să avem așteptări că primarul general poate face singur ce pot face șase primari de sector plus un primar general - dacă cei șapte colaborează și nu se faultează, nu se sabotează reciproc. Până acum, Primăria Generală ne-a blocat. Atât cât a putut. Cum a spus și Rareș Hopincă (n.r. primar Sector 2), care a zis că are pasajul ăla care rezolvă o mare problemă de trafic, de la Petricani, dar Primăria Generală... nu blochează în sensul că o spune explicit, așa cum ne spune explicit la Sectorul 3: nu vrea să facem pasajele alea. A lăsat cu literă de lege: Să nu cumva să-l deblocați pe Negoiță la pasajele alea de pe Mihai Bravu.

Nu e ca și cum le fac pentru mine - evident că le folosesc și eu, dacă le facem. Așa mi se spune, că eu nu am participat la discuție, că acolo nu se poate. Ne-a spus clar să nu cumva să deblocați acolo. Acum nu mișcă nimeni”, a declarat primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, la emisiunea DC Votez de la DC News TV.

primaria generala
pasaje
petricani
negoita
hopinca
alegeri pmb 2025
alegeri primar 7 decembrie
baluta primar
psd
alegeri locale bucuresti
Comentarii

