Stiri

Trotinetele închiriate, interzise în București? Se poate introduce un permis de conducere
Data publicării: 15:30 26 Noi 2025

EXCLUSIV Trotinetele închiriate, interzise în București? Se poate introduce un permis de conducere
Autor: Elena Aurel

Trotinetele electrice, interzise într-un alt oraș din România. Ce amenzi riscă cei care încalcă regulile Sursa Foto: FreePik | Trotinetele electrice, interzise într-un alt oraș din țară
 

Anca Alexandrescu, candidat independent la funcția de primar general al Capitalei, a spus ce măsuri va lua în privința trotinetelor electrice dacă va fi aleasă primar general al Capitalei.

Anca Alexandrescu a anunțat intenția de a interzice trotinetele electrice închiriate, așa cum au procedat deja orașe precum Paris, Praga și Berlin.

Potrivit acesteia, trotinetele private vor fi strict reglementate și a vorbit chiar despre posibilitatea introducerii unui permis de conducere pentru utilizatori. 

„O să interzic trotinetele închiriate.

Am să interzic trotinetele închiriate, așa cum au făcut și Parisul, și Praga, și Berlinul, și multe alte orașe din lume, iar trotinetele private vor fi foarte bine reglementate, cu cască, probabil că cei sub 15 ani nu.... (n.r. nu vor avea acces la ele). 

VEZI ȘI: Termen-limită pentru România: 28 noiembrie 2025. Bomba care poate arunca în aer coaliția

Nu inventăm noi apa caldă. Luăm alte modele, așa cum s-a întâmplat în alte orașe mari din lume, pentru că mă gândesc că atunci când părinții cumpără copiilor lor astfel de trotinete fac și educația necesară pentru asta, pentru că se gândesc la ce li se poate întâmpla.

Eu am avut cu fiul meu un scandal pe tema asta, pentru că l-am rugat să nu mai meargă cu trotineta electrică. Nu m-a ascultat până când nu a căzut și s-a lovit din cap până în picioare”, a spus Anca Alexandrescu

VEZI ȘI: Chirieac - Ciuvică, replici din cauza Anei Ciceală, candidata SENS la Primăria București

Trotinetele electrice, un adevărat pericol 

Anca Alexandrescu este de părere că trotinetele reprezintă un pericol pentru utilizatori, pietoni și șoferi și că măsura urmează modele aplicate deja în alte țări. 

„Este un pericol atât pentru cei care folosesc aceste trotinete, pentru cei care merg pe trotuar, dar și pentru conducătorii auto. Deci trebuie obligatoriu reglementate foarte clar. Nu există discuție. Poate chiar introdus un permis de conducere.

Există astfel de modele în lume și noi trebuie să luăm toate modelele acestea care deja funcționează în alte țări”, a spus Anca Alexandrescu.

„Berlinul a interzis pe motiv că pe trotuar nu pot circula, pe șosea nu pot circula, pe unde merg mașinile, și atunci le-au interzis. Înțeleg că nu e o măsură radicală, este o măsură în care doar cei cu trotinete private vor mai putea circula, nu cei care închiriază”, a completat Bogdan Chirieac. 

„Exact”, a spus Anca Alexandrescu la DC News. 

Video:

x close