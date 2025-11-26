Anca Alexandrescu a anunțat intenția de a interzice trotinetele electrice închiriate, așa cum au procedat deja orașe precum Paris, Praga și Berlin.

Potrivit acesteia, trotinetele private vor fi strict reglementate și a vorbit chiar despre posibilitatea introducerii unui permis de conducere pentru utilizatori.

„O să interzic trotinetele închiriate.

Am să interzic trotinetele închiriate, așa cum au făcut și Parisul, și Praga, și Berlinul, și multe alte orașe din lume, iar trotinetele private vor fi foarte bine reglementate, cu cască, probabil că cei sub 15 ani nu.... (n.r. nu vor avea acces la ele).

Nu inventăm noi apa caldă. Luăm alte modele, așa cum s-a întâmplat în alte orașe mari din lume, pentru că mă gândesc că atunci când părinții cumpără copiilor lor astfel de trotinete fac și educația necesară pentru asta, pentru că se gândesc la ce li se poate întâmpla.

Eu am avut cu fiul meu un scandal pe tema asta, pentru că l-am rugat să nu mai meargă cu trotineta electrică. Nu m-a ascultat până când nu a căzut și s-a lovit din cap până în picioare”, a spus Anca Alexandrescu.

Trotinetele electrice, un adevărat pericol

Anca Alexandrescu este de părere că trotinetele reprezintă un pericol pentru utilizatori, pietoni și șoferi și că măsura urmează modele aplicate deja în alte țări.

„Este un pericol atât pentru cei care folosesc aceste trotinete, pentru cei care merg pe trotuar, dar și pentru conducătorii auto. Deci trebuie obligatoriu reglementate foarte clar. Nu există discuție. Poate chiar introdus un permis de conducere.

Există astfel de modele în lume și noi trebuie să luăm toate modelele acestea care deja funcționează în alte țări”, a spus Anca Alexandrescu.

„Berlinul a interzis pe motiv că pe trotuar nu pot circula, pe șosea nu pot circula, pe unde merg mașinile, și atunci le-au interzis. Înțeleg că nu e o măsură radicală, este o măsură în care doar cei cu trotinete private vor mai putea circula, nu cei care închiriază”, a completat Bogdan Chirieac.

„Exact”, a spus Anca Alexandrescu la DC News.

