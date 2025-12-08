€ 5.0919
DCNews Politica Alegeri Alegeri locale București 2025 Rezultat alegeri locale, dezastru pentru Drulă. Fritz nu se teme pentru scaunul lui: Poate mai bem o bere
Data actualizării: 04:13 08 Dec 2025 | Data publicării: 04:08 08 Dec 2025

EXCLUSIV Rezultat alegeri locale, dezastru pentru Drulă. Fritz nu se teme pentru scaunul lui: Poate mai bem o bere
Autor: Monika Baciu

Rezultat alegeri locale, dezastru pentru Drulă. Fritz nu se teme pentru scaunul lui Poate mai bem o bere Rezultat alegeri locale, dezastru pentru Drulă. Fritz nu se teme pentru scaunul lui Poate mai bem o bere - FOTO: Agerpres
 

Dominic Fritz nu pare afectat de scorul obținut de Cătălin Drulă la București, la alegerile locale pentru Primăria Capitalei.

Cătălin Drulă, candidatul Uniunii Salvați România (USR) la alegerile pentru funcția de primar general al Bucureștiului, s-a clasat pe locul 4, obținând 81.272 de voturi, reprezentând 13,90% din totalul voturilor valabil exprimate.

Dominic Fritz: ”Poate mai bem o bere cu colegii”

Întrebat de jurnaliști dacă se așteaptă să i se ceară demisia în urma rezultatelor, Dominic Fritz, președintele USR, a răspuns: 

“Mie?! În niciun caz! Mă îndoiesc oricum că vrea cineva postul ăsta. În seara asta poate mai bem o bere cu colegii atât. Glumesc, a fost doar o metaforă, că eu nu beau alcool”, a declarat Fritz, conform informațiilor DCNews de la fața locului. 

Rezultatul lui Cătălin Drulă reprezintă o lovitură pentru USR la nivelul Capitalei, unde formațiunea miza pe o performanță mai bună. Mai mult decât atât, Cătălin Drulă a fost susținut și de președintele României, Nicușor Dan.

Drulă, pe locul 4

Conform rezultatelor parțiale, după centralizarea a 99,92% din procesele verbale (1288 din 1289), Ciprian Ciucu (PNL) conduce clasamentul cu 211.471 de voturi, reprezentând 36,17% din voturile valabil exprimate.

Pe locul doi se situează Anca-Nicoleta Alexandrescu (Dreptate pentru București) cu 128.293 de voturi (21,94%), urmată de Daniel Băluță (PSD) cu 119.871 de voturi (20,50%). Cătălin Drulă (USR) se află pe poziția a patra, cu 81.272 de voturi (13,90%).

