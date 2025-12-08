Rezultat alegeri locale, dezastru pentru Drulă. Fritz nu se teme pentru scaunul lui: Poate mai bem o bere

Cătălin Drulă, candidatul Uniunii Salvați România (USR) la alegerile pentru funcția de primar general al Bucureștiului, s-a clasat pe locul 4, obținând 81.272 de voturi, reprezentând 13,90% din totalul voturilor valabil exprimate.

Dominic Fritz: ”Poate mai bem o bere cu colegii”

Întrebat de jurnaliști dacă se așteaptă să i se ceară demisia în urma rezultatelor, Dominic Fritz, președintele USR, a răspuns:

“Mie?! În niciun caz! Mă îndoiesc oricum că vrea cineva postul ăsta. În seara asta poate mai bem o bere cu colegii atât. Glumesc, a fost doar o metaforă, că eu nu beau alcool”, a declarat Fritz, conform informațiilor DCNews de la fața locului.

Rezultatul lui Cătălin Drulă reprezintă o lovitură pentru USR la nivelul Capitalei, unde formațiunea miza pe o performanță mai bună. Mai mult decât atât, Cătălin Drulă a fost susținut și de președintele României, Nicușor Dan.

Drulă, pe locul 4

Conform rezultatelor parțiale, după centralizarea a 99,92% din procesele verbale (1288 din 1289), Ciprian Ciucu (PNL) conduce clasamentul cu 211.471 de voturi, reprezentând 36,17% din voturile valabil exprimate.

Pe locul doi se situează Anca-Nicoleta Alexandrescu (Dreptate pentru București) cu 128.293 de voturi (21,94%), urmată de Daniel Băluță (PSD) cu 119.871 de voturi (20,50%). Cătălin Drulă (USR) se află pe poziția a patra, cu 81.272 de voturi (13,90%).