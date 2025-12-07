Alegeri Bucureşti 2025. Ciprian Ciucu, prima reacţie după exit-poll - VIDEO

Ciprian Ciucu, primar în funcţie în Sectorul 6 şi candidat PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei a făcut primele declaraţii la aflarea rezultatelor sondajelor exit-poll.



Vreau să îi mulţumesc în primul rând domnului preşedinte Ilie Bolojan pentru încrederea pe care mi-a acordat-o. I-am promis la începutul acestei campanii că nu o să îl fac de râs şi am dus o campanie demnă. De asemenea, vreau să mulţumesc şi Partidului Naţional Liberal pentru susţinere, tuturor colegilor mei, vreau să mulţumesc în ordinea în care şi-au exprimat susţinerea pentru mine în această campanie partidului REPER, inclusiv ministrului Dragoş Pâslarul care este aici cu mine şi m-a susţinut de la început.

Vreau să mulţumesc lui Ludovic Orban, preşedintele Forţei Dreptei şi nu în ultimul rând – pentru că Vlad Gheorghe a făcut un gest greu dar unul corect, vreau să îi mulţumesc din suflet şi lui.

Suntem la început de drum, sunt emoţionat, îmi găsesc cu greu cuvintele. Mi-am dorit foarte mult să fiu primarul Bucureştiului. Cred că e mai bine că am început ca primar de sector, pentru că acum mă simt mult mai bine pregătit decât eram în urmă cu 5-6 ani când îmi doream să fiu primarul Bucureştiului. Pentru mine visul vieţii deja se întâmplă. Vreau să le mulţumesc bucureştenilor că au avut încredere în mine şi că m-au votat.

Sunt convins că e vorba de un vot în jur de 30%, acest vot nu-ţi oferă suficientă legitimitate, suficientă autoritate şi va trebui să muncesc foarte mult şi îmi iau acest angajament ca să demonstrez şi celor care nu m-au votat că merit să fiu primarul Bucureştiului. Şi tot ce s-a spus în această campanie pe partea negativă va fi demontat ulterior de conduita mea ca primar general.

Încă o dată mulţumesc foarte mult tuturor în speranţa că o să câştig aceste alegeri, că rezultatele acestui exit-poll vor fi confirmate, voi munci foarte mult pentru Bucureşti în următorii 2 ani şi jumătate, poate 6 ani, 7 sau 10 ani, aşa cum mi-aş dori eu foarte mult", a declarat Ciprian Ciucu.

