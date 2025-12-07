€ 5.0919
|
$ 4.3707
|

Subcategorii în Politica

Subcategorii în Alegeri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0919
|
$ 4.3707

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Politica Alegeri Alegeri locale București 2025 Alegeri Bucureşti 2025. Ciprian Ciucu, prima reacţie după exit-poll - VIDEO
Data actualizării: 21:19 07 Dec 2025 | Data publicării: 21:02 07 Dec 2025

Alegeri Bucureşti 2025. Ciprian Ciucu, prima reacţie după exit-poll - VIDEO
Autor: Mihai Ciobanu

ciprian ciucu
 

Primele declaraţii ale candidatului PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, după aflarea rezultatelor exit-poll.

Ciprian Ciucu, primar în funcţie în Sectorul 6 şi candidat PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei a făcut primele declaraţii la aflarea rezultatelor sondajelor exit-poll.


"

Vreau să îi mulţumesc în primul rând domnului preşedinte Ilie Bolojan pentru încrederea pe care mi-a acordat-o. I-am promis la începutul acestei campanii că nu o să îl fac de râs şi am dus o campanie demnă. De asemenea, vreau să mulţumesc şi Partidului Naţional Liberal pentru susţinere, tuturor colegilor mei, vreau să mulţumesc în ordinea în care şi-au exprimat susţinerea pentru mine în această campanie partidului REPER, inclusiv ministrului Dragoş Pâslarul care este aici cu mine şi m-a susţinut de la început. 

Vreau să mulţumesc lui Ludovic Orban, preşedintele Forţei Dreptei şi nu în ultimul rând – pentru că Vlad Gheorghe a făcut un gest greu dar unul corect, vreau să îi mulţumesc din suflet şi lui.

Suntem la început de drum, sunt emoţionat, îmi găsesc cu greu cuvintele. Mi-am dorit foarte mult să fiu primarul Bucureştiului. Cred că e mai bine că am început ca primar de sector, pentru că acum mă simt mult mai bine pregătit decât eram în urmă cu 5-6 ani când îmi doream să fiu primarul Bucureştiului. Pentru mine visul vieţii deja se întâmplă. Vreau să le mulţumesc bucureştenilor că au avut încredere în mine şi că m-au votat.

Sunt convins că e vorba de un vot în jur de 30%, acest vot nu-ţi oferă suficientă legitimitate, suficientă autoritate şi va trebui să muncesc foarte mult şi îmi iau acest angajament ca să demonstrez şi celor care nu m-au votat că merit să fiu primarul Bucureştiului. Şi tot ce s-a spus în această campanie pe partea negativă va fi demontat ulterior de conduita mea ca primar general.

Încă o dată mulţumesc foarte mult tuturor în speranţa că o să câştig aceste alegeri, că rezultatele acestui exit-poll vor fi confirmate, voi munci foarte mult pentru Bucureşti în următorii 2 ani şi jumătate, poate 6 ani, 7 sau 10 ani, aşa cum mi-aş dori eu foarte mult", a declarat Ciprian Ciucu.

VIDEO: 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ciprian ciucu
ciprian ciucu
alegeri bucuresti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
Câștigarea alegerilor de către Ciprian Ciucu garantează în continuare susținerea PNL în Guvern
Publicat acum 29 minute
Daniel Băluță, prima reacție după rezultatele exit-pollurilor / video
Publicat acum 29 minute
Alegeri Bucureşti 2025. Ciprian Ciucu, prima reacţie după exit-poll - VIDEO
Publicat acum 30 minute
Vot istoric: Autostrada care l-a dus pe Ciolacu direct la CJ Buzău
Publicat acum 32 minute
Rezultate exit-polluri CURS - Avangarde și INSCOP Research: Cine a câștigat Primăria Municipiului București
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Dec 2025
Răsvan Popescu: Bilă albă pentru Iohannis. Și-a spălat păcatele
Publicat acum 4 ore si 58 minute
Daniel Băluță denunță un demers „nedemocratic și ilegal“ al unui contracandidat
Publicat pe 05 Dec 2025
Ciolacu va candida la CJ Buzău. Declarațiile unui medic pot schimba votul: „E adevărul. Ăsta-i telefonul care se dădea pe vremuri”
Publicat pe 05 Dec 2025
Ioana Dogioiu anunță că premierul Ilie Bolojan s-a căsătorit. Soția îl însoțește în Austria pe banii ei
Publicat pe 05 Dec 2025
Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu șoferul care a zburat cu mașina printr-un sens giratoriu din Oradea / video viral
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close