SONDAJ alegeri Primăria Capitalei. Ultimele procente pentru București: Candidații care au crescut în campanie

În sondajele față-n față sau telefonic, românii au o ezitare în a spune, cu adevărat, pe cine vor pune votul la alegeri. Așa s-a întâmplat și-n trecut, când am avut adevărate surprize la alegeri, fie că vorbim despre partide, fie că vorbim despre candidați. Au trecut ”pe sub radar”.

În acest context, DCNews a realizat două sondaje printre cititorii site-ului:

sondaj DCNews la începutul campaniei electorale pentru alegerile locale din București.

sondaj DCNews despre alegerile pentru Primăria Municipiului București, joi, 4 decembrie, închis astăzi, 5 decembrie.

Sondajele, așa cum arată graficele de mai sus, prezintă următoarele aspecte:

Ciprian Ciucu, candidatul PNL, a stagnat, în timpul campaniei electorale, în intenție de vot, având o creștere timidă, de doar 1%

În aceeași situație, este și Ana Ciceală.

De asemenea, nu putem spune despre Cătălin Drulă că a scăzut dramatic, de la 7% la 5%, deci, îl putem pune tot în rândul celor stagnați.

În scădere este și intenția de vot pentru ”alt candidat”, aflat la 7% față de 9% la începutul campaniei.

Cei care au crescut în campania electorală pentru Primăria Municipiului București sunt Daniel Băluță, candidatul PSD, de la 31% la 40%, și Anca Alexandrescu, independentă susținută de AUR, de la 22% la 28%.

DCNews a realizat și un sondaj în legătură cu participarea la vot. Aici, remarcăm absenteismul. Cei mai mulți, 56%, au răspuns că nu merg la vot.

Duminică, în ziua alegerilor pentru Primăria Municipiului București, vă invităm, după ce mergeți la vot, să votați în chestionarul DCNews candidatul ales. Rezultatele vor fi disponibile după închiderea urnelor.

De asemenea, urmăriți LIVE, pe DCNews, prezența la vot, precum și emisiunea eveniment DCNews - RomâniaTV, de la ora 16:00, o ediție specială de alegeri, care se va încheia la ora 21:30.

Rămâneți pe DCNews și DCNewsTV pentru ultimele informații în ziua alegerilor locale pentru Primăria Municipiului București, 7 Decembrie 2025.

Amintim că nu doar în Capitală se votează.