DCNews Politica Călin Georgescu „se disociază total” de alegerile de la București: Este inutil și ridicol
Data actualizării: 13:00 02 Dec 2025 | Data publicării: 12:28 02 Dec 2025

Călin Georgescu „se disociază total” de alegerile de la București: Este inutil și ridicol
Autor: Iulia Horovei

calin georgescu Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu. Sursa foto: Agerpres
 

Călin Georgescua a spus că se disociază complet de alegerile pentru Primăria Capitalei, din 7 decembrie.

Călin Georgescu a declarat, marți, 2 decembrie, că se „disociază total” de alegerile pentru Primăria Capitalei, întrucât anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut nu a fost „sancționată penal și istoric”.

Citește și: Vlad Gheorghe se retrage, în favoarea lui Ciprian Ciucu, la alegerile pentru Primăria București

Călin Georgescu: „Mă distanțez și mă disociez total de așa-zisele alegeri de pe 7 decembrie”

„Până când frauda cosmică a anulării alegerilor de anul trecut, din luna decembrie, nu va fi sancționată penal și istoric - insist: penal și istoric - nu am niciun motiv - niciunul - de a crede că ea nu se va repeta în orice alegeri din țara aceasta. 

De aceea, consider că este inutil și ridicol de a discuta despre orice alegeri din România. Aș insulta milioanele de români al căror vot a fost furat. Să fie foarte clar: mă distanțez și mă disociez total de așa-zisele alegeri de pe 7 decembrie și, evident, de orice candidat. Când alegerile sunt organizate de rândași, nu poți să te aștepți ca ele să fie câștigate de cai”, a spus fostul candidat la alegerile prezidențiale.

Citește și: „Vor fi mulți care mă vor ataca că am venit aici, la DCNews”. Anca Alexandrescu, în direct: În special tu, Bogdan...

Declarațiile lui Georgescu au fost făcute de la ieșirea din secția din Buftea, unde a semnat controlul judiciar. Amintim că fostul candidat la Președinție este anchetat pentru mai multe infracțiuni, între care tentativa de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale.

El a fost prezent și ieri, de Ziua Națională a României, în orașul Marii Uniri, la Alba Iulia. Acolo, Georgescu a fost întâmpinat atât de susținători, cât și de critici, care i-au transmis diferite mesaje.

Alegerile locale pentru Primăria Capitalei au loc duminică, 7 decembrie. Vezi și: Candidați la primăria București 2025. Lista finală a candidaturilor la alegerile locale

calin georgescu
alegeri locale 2025
alegeri locale bucuresti
alegeri bucuresti
alegeri locale 2025
