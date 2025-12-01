€ 5.0906
|
$ 4.4036
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0906
|
$ 4.4036
 
DCNews Stiri Scandal la Alba Iulia, la sosirea lui Călin Georgescu: „Marș la Moscova!”. Mesaj pentru „dușmanii” fostului candidat la prezidențiale
Data actualizării: 12:05 01 Dec 2025 | Data publicării: 11:33 01 Dec 2025

Scandal la Alba Iulia, la sosirea lui Călin Georgescu: „Marș la Moscova!”. Mesaj pentru „dușmanii” fostului candidat la prezidențiale
Autor: Iulia Horovei

calin-georgescu-nicusor-dan Calin Georgescu Nicusor Dan - Foto: Agerpres
 

Au fost tensiuni la Alba Iulia, orașul Marii Uniri, la sosirea fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu.

În orașul Marii Uniri s-au adunat, astăzi, de Ziua Națională a României, mii de susținători ai fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, dar și critici ai acestuia.

Criticii lui Georgescu îl trimit la Moscova. Susținătorii, veniți la Alba Iulia cu portretul său, îi oferă flori

Un bărbat a scandat împotriva lui Georgescu, afișând o pancartă pe care scria „Marș la Moscova!”, lucru care a degenerat într-un conflict cu alți oameni prezenți la eveniment, care scandau, în același timp: „Călin Georgescu este președinte”, „Călin, te iubim!”.

Susținătorii lui Georgescu au adus steaguri sau banderole tricolore, dar și portrete ale fostului candidat la prezidențiale și ale soției acestuia. Evenimentul a fost marcat de incidente, când unii dintre susținătorii săi au forțat intrarea în Catedrala Reîntregirii

Simpatizanții lui Georgescu, îmbrânceli cu jandarmii. Au forțat intrarea în Catedrala Reîntregirii

Ei s-au îmbrâncit cu jandarmii și au rupt cordonul de siguranță, forțând intrarea în Catedrala Reîntregirii, unde fostul candidat la prezidențiale a fost întâmpinat de câteva femei și copii, veniți din alte zone ale țării, cu buchete de flori.

Inițial, potrivit celor discutate de către organizatorii adunării de la Alba Iulia pentru Călin Georgescu, ar fi urmat să intre în Catedrala Reîntregirii doar fostul candidat, însoțit de câteva persoane. Însă, la intrarea în curtea Ansamblului Catedralei Reîntregirii, susținătorii lui Georgescu au forțat cordonul de jandarmi, intrând în număr mare în lăcașul de cult.

Aici, Georgescu a primit flori din partea unor persoane venite special la Alba Iulia pentru a se întâlni cu fostul candidat la prezidențiale, după cum au afirmat, și el s-a fotografiat cu acestea în imediata apropiere a altarului. Ulterior, Georgescu a mai făcut poze cu susținători de-ai săi în curtea Catedralei, părăsind apoi zona.

Acesta a fost întâmpinat de două femei în costume naționale, cu pâine și sare, și și-a făcut cu greu drum prin mulțimea care îl aștepta la Monumentul Unirii de pe Platoul Romanilor.

Susținătorii lui au mai scandat „Uniți, cu toți, să scăpăm de hoți!”, „Uniți, luptăm, țara apărăm!”.

Citește și: GALERIE FOTO de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională a României. Ce nu se vede la televizor

Călin Georgescu, mesaj pentru „dușmani” de Ziua Națională

Georgescu a susținut un discurs în fața oamenilor prezenți la Alba Iulia de Ziua Națională a României. 

„Astăzi ne ridicăm în fața lumii, în fața cerului, cu frunțile plecate doar în fața lui Dumnezeu”, și-a început discursul fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu.

Citește și: Parada Națională 1 Decembrie 2025 LIVE VIDEO: Program, ceremonii și restricții de trafic

El a transmis și un mesaj pentru „dușmanii” săi: „Mă adresez dușmanilor mei, cei care mă persecută și mă prigonesc. Le mulțumesc, pentru că, datorită lor, am învățat ceea ce puțini știu: că-n această lume, omul nu are niciun vrăjmaș în afară de sinele însuși. Iar pe cei care-i consideră dușmani sunt prietenii severi, cei mai severi, care rup precum pânza de păianjen nădejdea în oameni și te aruncă în brațele lui Dumnezeu”, a spus Călin Georgescu, luni, la Alba Iulia.

„1 decembrie 1918 este reîntregirea ființei noastre, nu doar o simplă rectificare administrativă a unei nedreptăți istorice. România trebuie să fie nu doar simplă geografie, ci să devină din nou o istorie vie. Astăzi nu simt bucurie, ci durere. Sunt cutremurat să văd că oamenii așteaptă să bifeze o anumită zi. În fiecare zi, în fapt, ar trebui să fie Ziua Națională. (...) Trebuie să ne luăm soarta-n mâini și să înțelegem, odată pentru totdeauna, că fără Iisus Hristos nu putem face nimic”, a mai declarat el. 

Fostul candidat la prezidențiale a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război, precum și de promovarea, în public, a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale), potrivit Agerpres.

Citește și: Adrian Năstase nu a fost invitat la Parada de 1 Decembrie, de la Arcul de Triumf

Citește și: Imaginile zilei de la Parada de 1 Decembrie cu Grindeanu și Băsescu

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 20 minute
Cine este femeia din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, de la Parada de 1 Decembrie
Publicat acum 49 minute
Nicușor Dan, stângaci în protocol, oferă imagini fără precedent la Parada Națională de 1 Decembrie
Publicat acum 1 ora si 29 minute
Scandal la Alba Iulia, la sosirea lui Călin Georgescu: „Marș la Moscova!”. Mesaj pentru „dușmanii” fostului candidat la prezidențiale
Publicat acum 1 ora si 50 minute
Adrian Năstase nu a fost invitat la Parada de 1 Decembrie, de la Arcul de Triumf
Publicat acum 1 ora si 53 minute
Imaginile zilei de la Parada de 1 Decembrie cu Grindeanu și Băsescu
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 29 Noi 2025
”Je suis Moșteanu”. Gafa lui Dogioiu în scandalul diplomelor: Doamnă, reveniți-vă
Publicat acum 20 ore si 34 minute
Horoscop 2026 pentru fiecare zodie - VIDEO. Date de salvat în calendar!
Publicat pe 29 Noi 2025
Raisa Radu, adolescenta care a cucerit jurații și publicul la Vocea României: „Momentul serii, mi-au dat lacrimile” VIDEO
Publicat pe 29 Noi 2025
Papa Leon, gest fără precedent la Moscheea Albastră din Istanbul GALERIE FOTO/ ”Este bine așa” - ”I s-a explicat că e casa lui Allah”
Publicat pe 29 Noi 2025
Cum a apărat-o Viorica Dăncilă pe Oana Țoiu în China. Lecția pe care a ratat-o ministrul de Externe VIDEO
 
daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close