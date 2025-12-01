Scandal la Alba Iulia, la sosirea lui Călin Georgescu: „Marș la Moscova!”. Mesaj pentru „dușmanii” fostului candidat la prezidențiale

În orașul Marii Uniri s-au adunat, astăzi, de Ziua Națională a României, mii de susținători ai fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, dar și critici ai acestuia.

Criticii lui Georgescu îl trimit la Moscova. Susținătorii, veniți la Alba Iulia cu portretul său, îi oferă flori

Un bărbat a scandat împotriva lui Georgescu, afișând o pancartă pe care scria „Marș la Moscova!”, lucru care a degenerat într-un conflict cu alți oameni prezenți la eveniment, care scandau, în același timp: „Călin Georgescu este președinte”, „Călin, te iubim!”.

Susținătorii lui Georgescu au adus steaguri sau banderole tricolore, dar și portrete ale fostului candidat la prezidențiale și ale soției acestuia. Evenimentul a fost marcat de incidente, când unii dintre susținătorii săi au forțat intrarea în Catedrala Reîntregirii

Simpatizanții lui Georgescu, îmbrânceli cu jandarmii. Au forțat intrarea în Catedrala Reîntregirii

Ei s-au îmbrâncit cu jandarmii și au rupt cordonul de siguranță, forțând intrarea în Catedrala Reîntregirii, unde fostul candidat la prezidențiale a fost întâmpinat de câteva femei și copii, veniți din alte zone ale țării, cu buchete de flori.

Inițial, potrivit celor discutate de către organizatorii adunării de la Alba Iulia pentru Călin Georgescu, ar fi urmat să intre în Catedrala Reîntregirii doar fostul candidat, însoțit de câteva persoane. Însă, la intrarea în curtea Ansamblului Catedralei Reîntregirii, susținătorii lui Georgescu au forțat cordonul de jandarmi, intrând în număr mare în lăcașul de cult.

Aici, Georgescu a primit flori din partea unor persoane venite special la Alba Iulia pentru a se întâlni cu fostul candidat la prezidențiale, după cum au afirmat, și el s-a fotografiat cu acestea în imediata apropiere a altarului. Ulterior, Georgescu a mai făcut poze cu susținători de-ai săi în curtea Catedralei, părăsind apoi zona.

Acesta a fost întâmpinat de două femei în costume naționale, cu pâine și sare, și și-a făcut cu greu drum prin mulțimea care îl aștepta la Monumentul Unirii de pe Platoul Romanilor.

Susținătorii lui au mai scandat „Uniți, cu toți, să scăpăm de hoți!”, „Uniți, luptăm, țara apărăm!”.

Călin Georgescu, mesaj pentru „dușmani” de Ziua Națională

Georgescu a susținut un discurs în fața oamenilor prezenți la Alba Iulia de Ziua Națională a României.

„Astăzi ne ridicăm în fața lumii, în fața cerului, cu frunțile plecate doar în fața lui Dumnezeu”, și-a început discursul fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu.

El a transmis și un mesaj pentru „dușmanii” săi: „Mă adresez dușmanilor mei, cei care mă persecută și mă prigonesc. Le mulțumesc, pentru că, datorită lor, am învățat ceea ce puțini știu: că-n această lume, omul nu are niciun vrăjmaș în afară de sinele însuși. Iar pe cei care-i consideră dușmani sunt prietenii severi, cei mai severi, care rup precum pânza de păianjen nădejdea în oameni și te aruncă în brațele lui Dumnezeu”, a spus Călin Georgescu, luni, la Alba Iulia.

„1 decembrie 1918 este reîntregirea ființei noastre, nu doar o simplă rectificare administrativă a unei nedreptăți istorice. România trebuie să fie nu doar simplă geografie, ci să devină din nou o istorie vie. Astăzi nu simt bucurie, ci durere. Sunt cutremurat să văd că oamenii așteaptă să bifeze o anumită zi. În fiecare zi, în fapt, ar trebui să fie Ziua Națională. (...) Trebuie să ne luăm soarta-n mâini și să înțelegem, odată pentru totdeauna, că fără Iisus Hristos nu putem face nimic”, a mai declarat el.

Fostul candidat la prezidențiale a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război, precum și de promovarea, în public, a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale), potrivit Agerpres.

