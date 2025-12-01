GALERIE FOTO de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională a României. Ce nu se vede la televizor

Se fac ultimele pregătiri pentru parada militară organizată la Arcul de Triumf, București, cu ocazia Zilei Naționale a României.
Mii de militari se pregătesc pentru a defila sub Arcul de Triumf, astăzi, de Ziua Națională a României. În spatele cortinelor oficiale și a transmisiunii TV, au loc repetări generale și verificări ale tehnicii militare și protocolului. Publicul va putea urmări defilarea și expoziția de tehnică militară, care va rămâne deschisă până după-amiaza.
Citește și: Parada Națională 1 Decembrie 2025: Program, ceremonii și restricții de trafic FOTO/VIDEO
Citește și: 1 Decembrie, Ziua Națională a României: Mesajul zilei vine din SUA. Ce transmit liderii politici români
Soldați se pregătesc pentru începerea paradei militare de Ziua Națională a României, în București, 1 decembrie 2025. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Citește și: Marea Unire de la Alba Iulia: 107 ani de la nașterea României Mari
Soldați se pregătesc pentru începerea paradei militare de Ziua Națională a României, în București, 1 decembrie 2025. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Soldați se pregătesc pentru începerea paradei militare de Ziua Națională a României, în București, 1 decembrie 2025. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Personalități politice și reprezentanți militari la Parada de Ziua Națională a României, 1 decembrie 2025. Foto: DCnews/Florin Răvdan
Președintele Nicușor Dan la Parada de Ziua Națională a României, 1 decembrie 2025. Foto: DCnews/Florin Răvdan
Soldați se pregătesc pentru începerea paradei militare de Ziua Națională a României, în București, 1 decembrie 2025. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Soldați se pregătesc pentru începerea paradei militare de Ziua Națională a României, în București, 1 decembrie 2025. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Soldați se pregătesc pentru începerea paradei militare de Ziua Națională a României, în București, 1 decembrie 2025. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Citește și: Vremea de 1 Decembrie în țară. Prognoza meteo specială pentru București
Citește și: TOP bancuri de Ziua Națională
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Roxana Neagu