GALERIE FOTO de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională a României. Ce nu se vede la televizor
Data actualizării: 11:52 01 Dec 2025 | Data publicării: 10:52 01 Dec 2025

GALERIE FOTO de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională a României. Ce nu se vede la televizor
Autor: Iulia Horovei

ziua nationala a romaniei 1 decembrie parada nationala bucuresti arcul de triumf Soldați se pregătesc pentru începerea paradei militare de Ziua Națională a României, în București, 1 decembrie 2025. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
 

Se fac ultimele pregătiri pentru parada militară organizată la Arcul de Triumf, București, cu ocazia Zilei Naționale a României.

Mii de militari se pregătesc pentru a defila sub Arcul de Triumf, astăzi, de Ziua Națională a României. În spatele cortinelor oficiale și a transmisiunii TV, au loc repetări generale și verificări ale tehnicii militare și protocolului. Publicul va putea urmări defilarea și expoziția de tehnică militară, care va rămâne deschisă până după-amiaza.

Citește și: Parada Națională 1 Decembrie 2025: Program, ceremonii și restricții de trafic FOTO/VIDEO

Citește și: 1 Decembrie, Ziua Națională a României: Mesajul zilei vine din SUA. Ce transmit liderii politici români

Ultimele pregătiri ale militarilor de Ziua Națională a României

Soldați se pregătesc pentru începerea paradei militare de Ziua Națională a României, în București, 1 decembrie 2025. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Citește și: Marea Unire de la Alba Iulia: 107 ani de la nașterea României Mari

Soldați se pregătesc pentru începerea paradei militare de Ziua Națională a României, în București, 1 decembrie 2025. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Soldați se pregătesc pentru începerea paradei militare de Ziua Națională a României, în București, 1 decembrie 2025. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Personalități politice și reprezentanți militari la Parada de Ziua Națională a României, 1 decembrie 2025. Foto: DCnews/Florin Răvdan

Președintele Nicușor Dan la Parada de Ziua Națională a României, 1 decembrie 2025. Foto: DCnews/Florin Răvdan

Soldați se pregătesc pentru începerea paradei militare de Ziua Națională a României, în București, 1 decembrie 2025. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Soldați se pregătesc pentru începerea paradei militare de Ziua Națională a României, în București, 1 decembrie 2025. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Soldați se pregătesc pentru începerea paradei militare de Ziua Națională a României, în București, 1 decembrie 2025. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Citește și: Vremea de 1 Decembrie în țară. Prognoza meteo specială pentru București

Citește și: TOP bancuri de Ziua Națională

