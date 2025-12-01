Parada Națională 1 Decembrie 2025 LIVE VIDEO: Principalele momente de la eveniment/ UPDATE

Parada militară de la Arcul de Triumf s-a încheiat

Parada militară de Ziua Națională, ce a reunit aproximativ 3.000 de militari români și străini din structurile NATO, în zona Arcului de Triumf din Capitală, s-a încheiat.

La începutul ceremoniei, șeful statului a depus o coroană de flori în memoria militarilor care au murit la datorie, potrivit Agerpres.

Președintele Nicușor Dan depunând o coroană de flori în memoria militarilor morți la datorie, gest făcut în cadrul paradei militare de 1 Decembrie 2025, Arcul de Triumf, București. Sursa foto: DCNews/ Florin Răvdan

Parada militară de Ziua Națională a început

UPDATE: Parada militară de Ziua Națională a început în zona Arcului de Triumf din Capitală.

Sunt prezenți la ceremonie președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, președintele Senatului, Mircea Abrudean, mai mulți membri ai Guvernului și reprezentanți ai forțelor armate. Fostul președinte Traian Băsescu este singurul fost șef de stat prezent.

Personalități politice și reprezentanți militari la parada militară de 1 Decembrie 2025, Arcul de Triumf, București. De la stânga la dreapta: Fostul președinte al României, Traian Băsescu; Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu; Președintele Senatului, Mircea Abrudean; Președintele României, Nicușor Dan; Premierul României, Ilie Bolojan. Sursa foto: DCNews/ Florin Răvdan

Citește și: Adrian Năstase nu a fost invitat la Parada de 1 Decembrie, de la Arcul de Triumf

Citește și: Scandal la Alba Iulia, la sosirea lui Călin Georgescu: „Marș la Moscova!”. Mesaj pentru „dușmanii” fostului candidat la prezidențiale

Știre inițială

Parada militară organizată la București cu prilejul Zilei Naționale a României se desfășoară luni, începând cu ora 11:00, în Piața Arcului de Triumf.

Arcul de Triumf din București. Sursa foto: Florin Răvdan/DCNews

Peste 2.900 de militari la Parada Națională 1 Decembrie 2025

Peste 2.900 de militari și specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor, alături de 220 de mijloace tehnice - dintre care 60 în expoziție statică - și 45 de aeronave, vor participa la Parada Națională 1 Decembrie.

„Ca în fiecare an, parada are elemente de noutate. Cel mai important este că avem foarte mulți oameni tineri, care participă pentru prima oară la paradă. Fie că vorbim despre elevi sau studenți ai instituțiilor militare de învățământ, fie că vorbim despre soldați grad profesionist sau subofițeri, aflați în primul an de activitate, ceea ce ne bucură foarte tare. În ceea ce privește echipamentele, de la an la an avem tehnică din ce în ce mai nouă - care corespunde cerințelor operaționale și este adecvată situației în care ne găsim. Se vor vedea unele echipamente pentru prima oară la paradă, cum sunt autospecialele forțelor de operații speciale. Nota generală este că toată tehnica este aproape nouă”, a declarat Cornel Tonea-Bălan, comandantul paradei.

„Este un moment de onoare și de mândrie, pentru că semnificația zilei este una specială. Vorbim despre o ceremonie militară de o solemnitate maximă, desfășurată de Ziua Națională a României. Suntem în zona Arcului de Triumf, simbol al jertfei militarilor din Primul Război Mondial și al unității tuturor românilor. Nu se defilează pe sub Arcul de Triumf decât cu ocazia Zilei Naționale sau cu ocazii extrem de speciale. Pentru toți militarii din formație este un moment special, indiferent de experiența pe care o au în armată. Pentru România, mesajul este unul simplu: La mulți ani! Oamenii să vină în număr cât mai mare în zona Arcului de Triumf, pentru că nimic nu se compară cu prezența fizică. Dacă nu pot să o facă, să ne urmărească din fața televizoarelor”, a mai transmis acesta, de la Arcul de Triumf, luni.

Participare internațională la Parada militară de Ziua Națională

La parada militară vor defila și 240 de militari străini, în cadrul unor detașamente din Franța, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Spania, SUA, precum și militari din țările aliate contributoare la structurile NATO de pe teritoriul României.

Salve de tun la Parada Națională 1 Decembrie 2025

Pe 1 Decembrie, între orele 9:00 - 12:00, vor fi trase 21 de salve de tun pe timpul intonării Imnului Național. Acestea vor avea loc în zona de sud-est a Parcului Regele Mihai I, potrivit tradiției militare de Ziua Națională.

Expoziție de tehnică militară la Arcul de Triumf

Luni, 1 Decembrie, Drapelul național va fi arborat în toate instituțiile militare din țară, iar la bordul navelor maritime și fluviale se va ridica Marele Pavoaz. În zona Arcului de Triumf va fi amenajată o expoziție de tehnică militară, deschisă publicului după încheierea ceremoniei oficiale, până la ora 14:30.

Restricții de trafic în București

Pentru buna desfășurare a ceremoniei oficiale, Brigada Rutieră București dispune măsuri speciale pentru asigurarea fluenței traficului. Conducătorii auto sunt informați cu privire la restricțiile rutiere de pe arterele care converg către Piața Arcul de Triumf pe 1 decembrie.

Între 02:00-17:00

Bd. Mareșal Constantin Prezan (Charles de Gaulle - Arcul de Triumf)

Străzile adiacente Arcului de Triumf

Între 04:00-17:00 (zona centrală a paradei)

Șos. Kiseleff (Piața Victoriei - Arcul de Triumf - Piața Presei)

Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Averescu (Mărăști - Arcul de Triumf)

Străzile: Arh. Ion Mincu, Barbu Delavrancea, Nicolae Ionescu, Ady Endre, Sg. Vasile Dorobanțu, Docenților,

Mahatma Gandhi, Petofi Sandor, Clucerului, Gheorghe Brătianu, Uruguay, Monetăriei

Aleea Primo Nebiolo

Parcarea rond Kiseleff - eliberată

Restricții pietonale (02:00-14:00)

Acces interzis

Bd. Regele Mihai I (Primo Nebiolo - Arcul de Triumf)

Str. Alexandru Constantinescu (Mărăști - Arcul de Triumf)

Bd. Prezan - trotuar dreapta (Charles de Gaulle → Arcul de Triumf)

Parcul Regele Mihai I - zonele între Aleea Michael Jackson, Grădina Japoneză, Aventura Parc și Bd. Prezan

Acces restricționat

Șos. Kiseleff (Arcul de Triumf - Str. Uruguay)

Bd. Averescu și trotuarul stâng de pe Bd. Prezan (Șonțu - Arcul de Triumf)

Retragerea cu torțe - 1 Decembrie (19:00-22:00)

Traseu: Cercul Militar - Calea Victoriei - Regina Elisabeta - Kogălniceanu - Splai - Eroilor Sanitari - Marinescu - Cotroceni - Iuliu Maniu - Paul Teodorescu - Timișoara - Brigada 30 Gardă

Restricții suplimentare:

Str. Constantin Mille - restricționată 17:30-19:30

Calea Victoriei (în fața Cercului Militar) - opriri succesive de ~10 minute, între 18:40-19:45 (benzi I și II)

Ceremonii militare de 1 Decembrie în garnizoanele din țară

În garnizoanele unde sunt dislocate mari unități și unități militare, reprezentanții Armatei României vor participa, alături de autoritățile locale, la organizarea și desfășurarea de ceremonii militare și religioase dedicate Zilei Naționale.

Militarii aflați în teatrele de operații și în misiuni externe vor marca la rândul lor Ziua Națională prin activități și ceremonii specifice.

Militari defilează de Ziua Națională a României

Zeci de mii de oameni sunt așteptați luni la Alba Iulia, unde autoritățile au pregătit un program variat pentru a celebra împlinirea a 107 ani de la actul istoric din 1 Decembrie 1918.

Astfel, cei care vor fi prezenți de 1 Decembrie în „Orașul Marii Uniri” pot să meargă la expoziții, la un salon de carte, la ateliere interactive de olărit, târg de meșteșuguri tradiționale și să asiste la reconstituiri istorice, la o paradă militară și la focuri de artificii diurne și nocturne.

MApN face apel la înțelegerea cetățenilor, precizând că nivelul de zgomot generat de salvele de tun și survolul aeronavelor ar putea provoca disconfort atât persoanelor, cât și animalelor de companie.

Citește și: „Treceți batalioane” și „Marșul de Întâmpinare”. Povestea cântecelor patriotice de 1 Decembrie