Londra amână alegerile locale până în 2028. Opoziţia acuză sabotarea democraţiei
Data actualizării: 16:53 04 Dec 2025 | Data publicării: 16:40 04 Dec 2025

Londra amână alegerile locale până în 2028. Opoziţia acuză sabotarea democraţiei
Autor: Alexandra Curtache

vot urnă alegeri secție de votare Urnă de vot. Imagine cu rol ilustrativ: Freepik
 

Guvernul laburist condus de Keir Starmer a decis să amâne alegerile pentru noile autorităţi locale până în 2028, declanşând un val de critici din partea opoziţiei, care acuză executivul de subminarea procesului democratic.

Scrutinul pentru alegerea noilor primari în circumscripţiile Gran Essex, Norfolk & Suffolk, Hampshire & Solent şi Sussex & Brighton, prevăzut iniţial pentru 2026, va fi organizat abia în mai 2028. Decizia survine după ce, la începutul acestui an, Londra anunţase calendarul electoral în cadrul unui amplu program de descentralizare, menit să transfere noi atribuţii către structurile regionale şi să susţină accelerarea creşterii economice la nivel local.

Executivul afirmă acum că procesul de reorganizare administrativă necesită un interval mai lung pentru a fi implementat în condiţii de „transparenţă şi eficienţă”. Surse guvernamentale au precizat că noile zone administrative presupun fuziuni instituţionale complexe, bugete restructurate şi noi mecanisme de control fiscal, operaţiuni ce nu pot fi finalizate în ritmul planificat iniţial.

Opoziţia acuză „subminarea democraţiei”

Anunţul a generat imediat reacţii dure. Conservatorii, principala forţă de opoziţie, acuză Partidul Laburist că „subminează democraţia” şi că încearcă să evite un test electoral în contextul scăderii încrederii publice. La rândul lor, formaţiunea de extremă dreapta Reform UK şi Liberal Democraţii au calificat amânarea drept o „anulare a democraţiei”, cerând revenirea la calendarul stabilit pentru 2026.

Oficialii celor două partide au transmis că decizia laburiştilor „răstoarnă angajamentele asumate faţă de electorat” şi riscă să prelungească incertitudinea în teritorii unde reformele administrative sunt aşteptate să impulsioneze investiţiile regionale şi dezvoltarea infrastructurii.

Reform UK, în ascensiune pe fondul temelor anti-migraţie

Pe scena politică britanică, tensiunile sunt amplificate de recentele sondaje. Un studiu realizat între 29 noiembrie şi 1 decembrie arată că Reform UK, partidul condus de Nigel Farage, se situează pe primul loc în preferinţele de vot cu 25%, devansând atât laburiştii, cât şi conservatorii, plasaţi la egalitate, cu câte 19%. Liberal Democraţii ar obţine 14%.

Ascensiunea Reform UK este alimentată de teme legate de imigraţia ilegală, discurs în care Nigel Farage a mizat constant, propunând, în vară, abrogarea unor articole din legislaţia privind drepturile omului, pentru a permite expulzări rapide şi masive. Farage a avertizat că Regatul Unit se apropie de „tulburări sociale majore” din cauza fluxului migrator insuficient controlat atât de actualul executiv laburist, cât şi de fostul guvern conservator.

Amânarea scrutinului din 2026 pare să deschidă un nou front politic la Londra, într-un climat electoral dominat de tensiuni, nemulţumiri şi un echilibru fragil între promisiunile de reformă şi solicitarea fermă a opoziţiei pentru respectarea calendarului democratic.

