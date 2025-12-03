Ziua Națională a României în Austria. Bolojan: „Mulţumesc comunităţii româneşti. Ne faceţi cinste”

În cadrul evenimentului, șeful Executivului a mulțumit comunității românești pentru modul în care își desfășoară activitatea în această țară și a evidențiat contribuția românilor la viața socială și economică a Austriei.

La recepție au participat și cancelarul austriac Christian Stocker, precum și ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, marcând astfel un moment important de consolidare a relațiilor bilaterale.

„Toţi cei care sunteţi aici buni cetăţeni ne faceţi cinste”

În discursul său, prim-ministrul Bolojan a subliniat rolul semnificativ al comunității românești în societatea austriacă.

„Sunt onorat să fiu în această seară la Viena pentru a marca Ziua Națională a României. Trebuie să mulțumesc comunității românești din Austria pentru tot ceea ce face aici, de la îngrijirea vârstnicilor, de la munca în construcții și până la cele mai calificate meserii pe care le desfășoară. Toți cei care sunteți aici buni cetățeni ne faceți cinste și vă mulțumesc pentru acest lucru”, a declarat prim-ministrul.

El a exprimat recunoștință și față de autoritățile austriece pentru sprijinul acordat integrării comunității românești, arătând că buna colaborare între cele două state se bazează pe respect și înțelegere reciprocă.

„Se cuvine, de asemenea, să mulțumesc poporului austriac, Guvernului Austriei, autorităților de aici pentru modul în care au primit comunitatea românească și pentru sprijinul pe care îl acordă în vederea integrării ei”, a adăugat Bolojan.

Valori comune și prietenie între state

Prim-ministrul a subliniat importanța valorilor comune care leagă românii din diaspora de România și austriecii: „Tuturor prietenilor României care sunteți aici vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră, pentru colaborarea cu reprezentanții țării noastre. Cred că pe toți ne unesc aceleași valori ale libertății, ale democrației și ale respectului între noi. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră și pentru prietenia dumneavoastră”.

Bolojan a evidențiat că astfel de evenimente sunt ocazii excelente pentru a întări legăturile cu diaspora, dar și pentru a promova imaginea României ca partener responsabil și respectat în Europa.

Agenda vizitei oficiale la Viena

Prim-ministrul român a prezentat și principalele obiective ale vizitei sale oficiale, desfășurată la invitația cancelarului Stocker.

„În întâlnirile pe care le vom avea mâine, împreună cu oamenii de afaceri, împreună cu domnul cancelar și echipa guvernamentală austriacă, vom dezvolta în continuare colaborarea dintre România și Austria. Pentru România, Austria este unul dintre cei mai importanți parteneri din Europa, atât datorită investițiilor companiilor austriece în România, a locurilor de muncă create, dar și a relațiilor de colaborare și de respect pe termen lung”, a subliniat Bolojan.

Șeful Executivului a adăugat că discuțiile vor viza consolidarea relațiilor economice și energetice dintre cele două state și că aceste cooperări sunt benefice pentru ambele popoare.

„Sunt convins că vom dezvolta această colaborare în plan economic, în plan energetic, în așa fel încât popoarele noastre să aibă de câștigat”, a spus prim-ministrul, mulțumind totodată cancelarului austriac pentru participarea la recepția organizată la Ambasada României.

Mesajul cancelarului Christian Stocker

La rândul său, cancelarul austriac Christian Stocker a transmis un mesaj de apreciere pentru comunitatea românească, evidențiind rolul acesteia în viața economică și socială a Austriei.

„Mă bucur mult să mă aflu astăzi aici și să sărbătorim împreună Ziua Națională a României. Este o onoare pentru mine să fiu aici. Mulți dintre dumneavoastră știți foarte bine cât de strânse și importante sunt relațiile dintre Austria și România. Aceste relații formează realitățile cotidiene și contribuie la societatea austriacă. Comunitatea românească îmbogățește societatea austriacă”, a spus Stocker.

Cancelarul a evidențiat prezența românilor în toate domeniile, de la sport și IT până la managementul companiilor și sectorul bancar, apreciind contribuția lor la dezvoltarea societății austriece.

„Comunitatea românească din Austria este un simbol pentru prietenia dintre statele noastre. Prietenia dintre statele noastre are o istorie foarte lungă și importantă pentru relațiile economice, culturale și europene. Această vizită a domnului prim-ministru reprezintă un semn al prieteniei care va fi consolidată în continuare. Vă urez tuturor și ție, dragă Ilie, și întregului popor român. La mulți ani’, multă prosperitate, pace și un viitor fericit”, a încheiat Stocker.

Prezență oficială și relevanță diplomatică

Recepția de la Ambasada României a reunit membri ai comunității românești, diplomați și oficiali austrieci, reprezentând un cadru ideal pentru întărirea legăturilor bilaterale. La eveniment a participat și ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, alături de reprezentanți ai autorităților austriece și ai mediului de afaceri.

Vizita prim-ministrului Ilie Bolojan vine într-un moment important pentru consolidarea relațiilor economice și diplomatice dintre România și Austria, accentuând importanța colaborării pe termen lung, atât în domeniul investițiilor, cât și în cel al valorilor comune și respectului reciproc între cele două popoare.