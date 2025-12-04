€ 5.0920
|
$ 4.3641
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0920
|
$ 4.3641
 
DCNews Stiri Prințul Harry, glumă acidă despre Donald Trump
Data publicării: 14:34 04 Dec 2025

Prințul Harry, glumă acidă despre Donald Trump
Autor: Doinița Manic

Prințul Harry, Ducele de Sussex Imagine cu Prințul Harry, Ducele de Sussex. Foto: Agerpres
 

Prințul Harry a făcut o glumă care l-ar putea supăra pe președintele american Donald Trump.

Prințul Harry a făcut glume despre președintele american Donald Trump în timpul unei apariții surpriză la "The Late Show with Stephen Colbert", scrie The Mirror.

Harry a apărut într-un scurt moment comic difuzat miercuri seara, interpretându-se pe sine în timp ce „dă probe” pentru a deveni un „prinț de Crăciun”, un film în stil Hallmark. În segmentul difuzat pe canalul CBS, ducele se plimba prin studio, glumind că s-a rătăcit în timp ce căuta audiția pentru „Prințul din turtă dulce care salvează Crăciunul în Nebraska”.

Colbert l-a întrebat de ce un prinț adevărat ar dori să joace în astfel de producții, iar Harry a răspuns: „Voi, americanii, sunteți obsedați de filmele de Crăciun și sunteți clar obsedați de regalitate, deci de ce nu?”.

Ce glumă a făcut Prințul Harry la adresa lui Donald Trump

Când Colbert a contestat ideea unei astfel de „obsesii” americane, Harry a glumit: „Serios? Am auzit că ați ales un rege”, o aluzie aparentă la demonstrațiile „No Kings” îndreptate împotriva administrației Trump.

Harry a făcut astfel aluzie la recenta înțelegere dintre CBS și Donald Trump. El a glumit că ar „face orice” pentru a obține rolul, afirmând: „Voi înregistra o probă video, voi zbura singur la o audiție, voi rezolva un proces neîntemeiat cu Casa Albă – toate lucrurile pe care le faceți voi, cei din TV”.

Colbert i-a răspuns: „Hei, eu nu am făcut niciunul dintre aceste lucruri”, iar Harry a replicat: „Poate de asta ești scos din grilă” (CBS a anunţat că show-ul va înceta să existe în mai 2026 n.r.).

Momentul s-a transformat apoi într-un decor festiv, cu brazi care apăreau și clinchete de clopoței, în timp ce Harry îl îndemna pe Colbert să „creadă pur și simplu”. Colbert i-a spus apoi lui Harry că a obținut poziția de „prinț oficial de Crăciun al Late Show-ului”, spre încântarea publicului.

Meghan Markle și-a promovat soțul pe Instagram

Cei doi au sugerat încă de miercuri, într-un videoclip, că va exista o astfel de apariție teatrală, clipul incluzând și un sunet viral din show-ul Great British Bake Off. 

Aceasta este a doua apariție a ducelui în The Late Show, după vizita sa din ianuarie 2023, când și-a promovat cartea de memorii - Spare. Debutul lui Harry în emisiune a stabilit un record de audiență și a atras atenția mediatică internațională.

Ducesa de Sussex, Meghan Markle, a distribuit și ea vestea apariției de miercuri seara a soțului ei, postând un scurt preview al clipului în povestea ei de pe Instagram.

Reamintim că de când au anunțat, în ianuarie 2020, că renunță la rolurile de membri activi ai Familiei Regale, Harry și Meghan își cresc copiii în Montecito, California.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

printul harry
donald trump
meghan markle
Familia Regala Britanica
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 25 minute
Criza apei din Prahova și Dâmbovița. Reacția lui Ilie Bolojan, după ce s-a cerut demisia Dianei Buzoianu
Publicat acum 54 minute
Curs valutar BNR azi, 4 decembrie 2025. Ce se întâmplă cu leul
Publicat acum 57 minute
Prințul Harry, glumă acidă despre Donald Trump
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Se zdruncină scaunul lui Bolojan, dacă pierde Ciucu Bucureștiul? Răspunsul primarului PNL
Publicat acum 1 ora si 42 minute
Cine e Paul Moldovan, cel care l-ar înlocui pe Ciprian Ciucu în Sectorul 6 dacă va câștiga Primăria Capitalei
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Dec 2025
De ce a murit medicul Ștefania Szabo. Rezultatul autopsiei
Publicat pe 02 Dec 2025
DNA, anunț de ultimă oră, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare
Publicat pe 02 Dec 2025
Roxana Moise a murit. Antrenoarea ei a dezvăluit ce tip de cancer avea sportiva
Publicat pe 02 Dec 2025
Horoscopul iernii pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat pe 03 Dec 2025
Alertă alimentară: 600 de kilograme de pește, retras de la vânzare. Avea larve de Anisakis spp. Cât de periculoasă este anisakiaza
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine votați?
Ciprian Ciucu
Daniel Băluță
Cătălin Drulă
Anca Alexandrescu
Ana Maria Ciceală
Alt candidat
Trimite răspunsul
x close