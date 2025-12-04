Prințul Harry, glumă acidă despre Donald Trump

Prințul Harry a făcut glume despre președintele american Donald Trump în timpul unei apariții surpriză la "The Late Show with Stephen Colbert", scrie The Mirror.

Harry a apărut într-un scurt moment comic difuzat miercuri seara, interpretându-se pe sine în timp ce „dă probe” pentru a deveni un „prinț de Crăciun”, un film în stil Hallmark. În segmentul difuzat pe canalul CBS, ducele se plimba prin studio, glumind că s-a rătăcit în timp ce căuta audiția pentru „Prințul din turtă dulce care salvează Crăciunul în Nebraska”.

Colbert l-a întrebat de ce un prinț adevărat ar dori să joace în astfel de producții, iar Harry a răspuns: „Voi, americanii, sunteți obsedați de filmele de Crăciun și sunteți clar obsedați de regalitate, deci de ce nu?”.

Ce glumă a făcut Prințul Harry la adresa lui Donald Trump

Când Colbert a contestat ideea unei astfel de „obsesii” americane, Harry a glumit: „Serios? Am auzit că ați ales un rege”, o aluzie aparentă la demonstrațiile „No Kings” îndreptate împotriva administrației Trump.

Harry a făcut astfel aluzie la recenta înțelegere dintre CBS și Donald Trump. El a glumit că ar „face orice” pentru a obține rolul, afirmând: „Voi înregistra o probă video, voi zbura singur la o audiție, voi rezolva un proces neîntemeiat cu Casa Albă – toate lucrurile pe care le faceți voi, cei din TV”.

Colbert i-a răspuns: „Hei, eu nu am făcut niciunul dintre aceste lucruri”, iar Harry a replicat: „Poate de asta ești scos din grilă” (CBS a anunţat că show-ul va înceta să existe în mai 2026 n.r.).

Momentul s-a transformat apoi într-un decor festiv, cu brazi care apăreau și clinchete de clopoței, în timp ce Harry îl îndemna pe Colbert să „creadă pur și simplu”. Colbert i-a spus apoi lui Harry că a obținut poziția de „prinț oficial de Crăciun al Late Show-ului”, spre încântarea publicului.

Meghan Markle și-a promovat soțul pe Instagram

Cei doi au sugerat încă de miercuri, într-un videoclip, că va exista o astfel de apariție teatrală, clipul incluzând și un sunet viral din show-ul Great British Bake Off.

Aceasta este a doua apariție a ducelui în The Late Show, după vizita sa din ianuarie 2023, când și-a promovat cartea de memorii - Spare. Debutul lui Harry în emisiune a stabilit un record de audiență și a atras atenția mediatică internațională.

Ducesa de Sussex, Meghan Markle, a distribuit și ea vestea apariției de miercuri seara a soțului ei, postând un scurt preview al clipului în povestea ei de pe Instagram.

Reamintim că de când au anunțat, în ianuarie 2020, că renunță la rolurile de membri activi ai Familiei Regale, Harry și Meghan își cresc copiii în Montecito, California.