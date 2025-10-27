€ 5.0848
Data actualizării: 00:01 28 Oct 2025 | Data publicării: 23:56 27 Oct 2025

Prințul Harry și Meghan Markle, gafă jenantă
Autor: Doinița Manic

harry-familia-regala_68193400 Foto: Agerpres
 

Prințul Harry și Meghan Markle au făcut mai multe gafe memorabile la unul dintre cele mai importante evenimente din viața lor.

Când Prințul Harry și Meghan Markle s-au căsătorit la Capela St. George în 2018, au urcat în caleașca regală în calitate de proaspăt căsătoriți și au pornit într-o procesiune pe străzile din Windsor, în timp ce mii de fani entuziaști se aliniau de-a lungul drumului pentru a-i vedea. Însă, în timp ce Ducele și Ducesa de Sussex se îndepărtau, Harry i-a făcut miresei sale o remarcă destul de stânjenitoare și sinceră, într-un scurt moment de normalitate în mijlocul fastului regal, scrie Mirror.

După ceremonia plină de vedete, cei doi s-au oprit în vârful treptelor capelei și s-au sărutat pentru prima oară ca soț și soție, în aplauzele mulțimii. Apoi, prințul – care purta pantaloni militari mulați – i-a făcut o glumă soției sale în timp ce urcau în caleașcă, potrivit autorilor regali Omid Scobie și Carolyn Durand, care au scris despre asta în cartea lor "Finding Freedom".

Descriind reacțiile contrastante ale celor doi, Scobie și Durand au scris: „Ridicându-și mâna la piept, Meghan a avut un singur cuvânt când a văzut mulțimea uriașă adunată pe terenul castelului: wow”.

„Așezându-se în caleașcă lângă mireasa sa, Harry a râs spunând că pantalonii lui sunt ‘prea strâmți’.” Experții în citirea pe buze le-au confirmat afirmațiile, sugerând că Harry s-a plâns și mai devreme de uniforma sa militară, care i se părea puțin mică, în timp ce aștepta la altar sosirea lui Meghan.

Meghan a scăpat o înjurătură

De asemenea, s-a relatat că, în timp ce Ducele stătea emoționat la capătul culoarului, în așteptarea miresei, s-a întors spre fratele și cavalerul său de onoare, Prințul William, și i-a spus: „Sunt bine”, înainte de a glumi: „Pantalonii mei sunt prea strâmți”. Cititorii pe buze au mai sugerat că, după ce caleașca trasă de cai și-a terminat urcarea pe „Long Walk” din Windsor, Harry i-ar fi spus lui Meghan: „Acum sunt gata de o băutură”.

Un alt moment surprins de cititorii pe buze în ziua cea mare a arătat-o pe Meghan părând că scapă o înjurătură, când s-a întors către Harry în caleașcă și ar fi spus: „Oh, f***!”, punându-și mâna pe piept. Rețelele sociale au explodat, utilizatorii întrebându-se ce se întâmplase, unii sugerând că Meghan fusese atât de copleșită de emoție, încât expresia i-a scăpat involuntar.


 
 
 

