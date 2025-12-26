€ 5.0890
Mark Rutte le taie elanul europenilor care vor ca UE să devină complet independentă de SUA în materie de apărare
Data publicării: 12:31 26 Dec 2025

Mark Rutte le taie elanul europenilor care vor ca UE să devină complet independentă de SUA în materie de apărare
Autor: Ioan-Radu Gava

Mark Rutte: Rusia nu poate bloca aderarea Ucrainei la NATO Secretarul general al NATO, Mark Rutte. Sursa foto: Agerpres
 

Mark Rutte, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, nu crede că UE trebuie să devină complet independentă de SUA în materie de apărare.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, nu crede că Uniunea Europeană trebuie să devină complet independentă de Statele Unite ale Americii în materie de apărare, în ciuda cursului actual al administraţiei preşedintelui american Donald Trump, informează vineri dpa și Agerpres.

Statele Unite se aşteaptă ca Europa să îşi asume mai multe responsabilităţi şi să cheltuiască mai mulţi bani pentru apărare, a declarat Rutte pentru dpa într-un interviu recent.

"Sunt absolut convins că SUA sunt implicate total (în) NATO. Nu există nicio îndoială. A existat în schimb o mare aşteptare. Într-adevăr, noi să cheltuim mai mult, Europa să-şi asume mai multă responsabilitate", a afirmat Rutte. Dar la urma urmei, însă, a fost vorba despre a face acest lucru alături de SUA, a adăugat el.

Fostul prim-ministru olandez a făcut referire la summitul NATO din iunie de la Haga, unde toţi aliaţii au convenit să îşi sporească cheltuielile legate de apărare la 5% din produsul intern brut (PIB) până în 2035.

"Cred în continuare că este una dintre cele mai mari victorii de politică externă ale preşedintelui Trump, acel 5%, angajamentul clar de a produce mai mult", a susţinut Rutte.

Un european sancționat de SUA dă în judecată administrația Trump

Manfred Weber, preşedintele Partidului Popular European (PPE), cel mai mare grup din Parlamentul European, a cerut ca UE să evolueze într-un "NATO european", argumentând că nu se mai poate conta pe SUA fără restricţii.

Deşi l-a lăudat pe Weber, Rutte a spus că el personal are o opinie diferită. "Să nu uităm că atunci când vine vorba de Europa (şi) NATO, există mai mult decât UE", a declarat Rutte.

Şi, cu toate că a recunoscut importanţa UE, Rutte a remarcat că 23 de ţări ale UE care fac parte şi din NATO reprezintă doar aproximativ un sfert din producţia economică totală a alianţei.

"Şaptezeci şi cinci la sută provin în continuare din afara UE", a spus el, referindu-se la membri ai NATO precum Regatul Unit, Norvegia, Canada şi SUA.

