Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Uniunea Europeană împrumută 90 de miliarde de euro Ucrainei, fără dobândă. Cele 3 țări care nu vor contribui în niciun fel, deși au votat
Data actualizării: 09:01 19 Dec 2025 | Data publicării: 08:44 19 Dec 2025

Uniunea Europeană împrumută 90 de miliarde de euro Ucrainei, fără dobândă. Cele 3 țări care nu vor contribui în niciun fel, deși au votat
Autor: Doinița Manic

bani euro Bancnote Euro - ilustrativ: Pexels
 

Uniunea Europeană a anunțat că împrumută 90 de miliarde de euro Ucrainei. Decizia a fost luată în cursul nopţii de joi spre vineri, la Bruxelles.

Liderii europeni, reuniţi la un summit la Bruxelles, au decis în cursul nopţii de joi spre vineri să acorde Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, drept sprijin pentru perioada 2026-2027, transmite Agerpres, citând AFP.  Totuși, pentru împrumut nu se va recurge la active ruseşti deoarece lipsește un acord asupra acestei soluţii fără precedent.

VEZI ȘI: Macron susține reluarea negocierilor cu Putin, pe fondul eforturilor SUA pentru pace

"Avem un acord. Decizia de a acorda Ucrainei 90 de miliarde de euro ca sprijin pentru perioada 2026-2027 a fost aprobată", a declarat pe X preşedintele Consiliului European, António Costa, care a condus lucrările acestui summit.

Cancelarul german Friedrich Merz, susţinător ferm al utilizării activelor ruseşti, a transmis că Uniunea Europeană transmite astfel un "mesaj clar" preşedintelui rus Vladimir Putin.

UE trebuia să găsească o soluţie durabilă pentru a finanţa Ucraina

Cele 27 de state membre trebuiau să găsească o soluţie durabilă pentru a finanţa Ucraina, care risca să rămână fără bani încă din primul trimestru al anului viitor.

În octombrie, țările din UE s-au angajat să asigure, în următorii doi ani, cea mai mare parte a sprijinului financiar şi militar acordat Kievului, după decizia preşedintelui american Donald Trump de a întrerupe ajutorul SUA.

Aceste nevoi de finanţare au fost estimate la 137 de miliarde de euro, iar UE s-a angajat să acopere două treimi, sau 90 de miliarde de euro. Restul banilor urmează să fie asigurați de ceilalţi aliaţi ai Ucrainei, precum Norvegia şi Canada.

Împrumutul este fără dobândă. Reacția lui Nicușor Dan

Astfel s-a decis ca cele 27 de state membre ale UE să acorde Kievului un împrumut fără dobândă, finanţat din bugetul Uniunii Europene - o soluţie iniţial respinsă din cauza lipsei de consens.

Președintele României, Nicușor Dan, a explicat după reuniunea Consiliului European că este vorba despre un împrumut pe care îl ia Uniunea pentru Ucraina, iar autorităţile de la Kiev îl vor rambursa când se va încheia războiul.

Ungaria, Slovacia şi Cehia nu vor să contribuie

Era necesar să existe unanimitate pentru această decizie în contextul în care este vorba despre un împrumut al UE, iar trei ţări - Ungaria, Slovacia şi Cehia - au exprimat rezerve privind contribuţia lor, a spus preşedintele.

"A fost o politică, o negociere cu aceste trei state care, aşa cum am spus, condiţia la care au ajuns în urma discuţiilor a fost ca în textul concluziilor să spună că nu contribuie în niciun fel la acest împrumut", a arătat Nicuşor Dan.

Nicușor Dan: O armă în mâna Uniunii Europene

În plus, președintele României a afirmat că, privind activele ruse îngheţate prin sancţiunile UE, "pentru o folosire directă, discuţiile sunt în curs, pe de altă parte ele sunt şi o armă în mâna Uniunii Europene în negocierile care au loc pe multiple planuri".

Nicuşor Dan a adăugat că în discuţia din Consiliu privind Cadrul Financiar Multianual 2028 - 2034 a existat o formă mult mai flexibilă. 

imprumut
ucraina
uniunea europeana
razboi ucraina
kiev
nicusor dan
