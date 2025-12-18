Proiectul se numește AER și este un acronim pentru Autentic, Etic și Reutilizabil, cuvinte care pentru Ioana Cerescu sunt adevărate valori care îi ghidează fiecare pas. Într-un interviu exclusiv pentru DC News, ea a povestit cum a crescut AER de la un „mic magazin de tip zero waste“, la un proiect pe care îl cunosc toți pietrenii.

„AER este un proiect pornit de la o pasiune. Totul a început în urmă cu zece ani, când am avut primul meu copil și mi-am dat seama că vreau să îi ofer o hrană cât mai sănătoasă. Era dificil, consumam mult timp, nu știam originea produselor. De asemenea, îmi doream să mă implic și în dezvoltarea comunității locale. M-am gândit la un proiect, iar după 2-3 ani am început să fiu mai focusată pe zona de business.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Orașul de poveste care atrage tot mai mulți turiști: De la o cultură unică în lume, la senzații tari și cea mai gustoasă mâncare / foto

Foto: Ioan Radu Gava / DC News

Am vrut să ofer ceva comunității din care fac parte, un loc în care hrana sănătoasă să fie accesibilă. Am pornit cu un mic magazin de tip zero waste, cu produse locale.

Astăzi am ajuns să avem, pe lângă partea de magazin, o cafenea, o ceainărie, o brutărie cu pâine cu maia și un laborator de prăjituri sănătoase. Mai mult decât atât, AER a format o comunitate de oameni care doresc să trăiască mai bine, mai sănătos și să fie mai prezenți“, a spus Ioana Cerescu pentru DC News.

Magazinul AER poate fi găsit în Piatra Neamț, pe strada Calistrat Hogaș, la numărul 7.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Orașul care vrea să-i facă pe bucureșteni să uite de Brașov și valea Prahovei: Tiroliană unică în lume, la 3,5 ore de Capitală

Foto: Ioan Radu Gava / DC News

Cea mai bună pâine cu maia, la AER. Prăjiturile nu au zahăr alb

La AER se produce pâine cu maia de cea mai bună calitate, 80% fiind rezervată, iar prăjiturile se remarcă prin faptul că nu au deloc zahăr alb în compoziție.

„Prăjiturile noastre nu au zahăr alb și încercăm să folosim alternative mai sănătoase de îndulcitori. Alături de noi au venit și companii care au vrut să ne susțină pe zona de business și ne-au ajutat cu know-how“, a precizat Ioana Cerescu. Ea a adăugat cu mândrie: „Clienții caută pâinea cu maia, pe care o avem aproape zilnic și care, în proporție de 80% e rezervată“.

În ceea ce privește proiectele pe termen scurt, mediu și lung, Ioana Cerescu a punctat faptul că AER își dorește să dea „drumul la ceianărie, să creștem și online, iar pe termen mai lung am vrea să deschidem și o altă locație, într-un oraș mai mare“.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Prințesa Kate Middleton, îmbrăcată de o străbunică de la poalele Ceahlăului. Fascinanta poveste a Luciei Matasă / foto în articol

Foto: Ioan Radu Gava / DC News

Ateliere pentru copii și adulți, la AER. Ioana Cerescu: Creăm experiențe

Ioana Cerescu, fondatoarea AER, a reușit să creeze în jurul afacerii sale o comunitate în care producătorii locali au început să-și personalizeze produsele în funcție de nevoile clienților.

„Avem parteneriate cu ONG-uri, cu care facem evenimentele cu impact local, avem parteneriate cu producători locali, care au înțeles ceea ce vrem noi să oferim și au personalizat produsele în funcție de nevoile noastre, parteneriate cu companii care vor să ne susțină.

Anual organizăm evenimente dedicate producătorilor locali, dar și ateliere de educație ecologică pentru copii“, a spus Ioana Cerescu, adăugând că pilonii pe care se bazează AER sunt hrana sănătoasă și impactul în comunitate.

Foto: Ioan Radu Gava / DC News

Ea a vorbit și despre proiectul anual al AER, care presupune închiderea străzii Calistrat Hogaș din Piatra Neamț, pe care se află afacerea, și organizarea unui mini-festival în care se promovează produsele locale.

„În colaborare cu mai mulți parteneri, închidem toată strada din fața magazinului și creăm un mini-festival de două zile, Oameni pe Hogaș, pentru că strada e Calistrat Hogaș. Creăm experiențe! Vin producători locali care își promovează produsele prin ateliere. Anul ăsta am avut o premieră cu 30 de copii care au vrut să fie antreprenori pentru două zile și să experimenteze acest mod de a fi. Și-au creat tot felul de produse pe care le-au vândut și banii s-au dus într-un scop social.

De asemenea, în fiecare vineri avem ateliere de copii, iar sâmbăta avem ateliere pentru adulți. Am lucrat și cu școli din afara orașului și avem continuu evenimente pe zona de educație. Asta ne bucură foarte mult“, a mai zis Ioana Cerescu.

Foto: Ioan Radu Gava / DC News

Foto: Ioan Radu Gava / DC News