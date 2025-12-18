Cine este britanicul condamnat în Rusia, la 13 ani de închisoare, pe motivul că a luptat pentru Ucraina

El a fost găsit vinovat că este un mercenar plătit, au transmis joi procurorii ruşi, relatează Reuters. Biroul procurorului general din Rusia a anunțat că numele cetăţeanului britanic este Hayden Davies, în vârstă de 30 de ani.

Judecat de un tribunal din zona Doneţkului

El a fost judecat de un tribunal din zona Doneţkului controlată de Rusia, una dintre cele patru regiuni pe care Moscova le-a revendicat în 2022. Comunicatul instituţiei nu spune cum a pledat Hayden Davies.

Vezi și Războiul din Ucraina se decide la Miami. Întâlnire SUA - Rusia

Firul acuzațiilor la adresa lui Hayden Davies. Când a ajuns în Ucraina și ce a făcut

Biroul procurorului general susține că Davies a ajuns în Ucraina în luna august 2024, a semnat un contract pentru a lupta în rândurile Legiunii internaţionale pentru apărarea Ucrainei. El a primit instrucţie militară, iar ulterior a luptat contra armatei ruse la Doneţk.

Hayden Davies a fost capturat de Rusia în iarna lui 2024. Asupra sa avea o puşcă de asalt americană şi muniţie, a mai arătat sursa citată, conform Agerpres.

Vezi și - Rusia lansează amenințări după ce Kazahstanul a spus că vrea muniție NATO: Știm ce a însemnat asta pentru Kiev