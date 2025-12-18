€ 5.0911
DCNews Stiri Cine este britanicul condamnat în Rusia, la 13 ani de închisoare, pe motivul că a luptat pentru Ucraina
Data actualizării: 14:20 18 Dec 2025 | Data publicării: 14:20 18 Dec 2025

Cine este britanicul condamnat în Rusia, la 13 ani de închisoare, pe motivul că a luptat pentru Ucraina
Autor: Andrei Itu

catuse FOTO cu rol ilustrativ: Freepik @naypong
 

Un britanic despre care Rusia afirmă că a luptat pentru Ucraina contra armatei ruse a fost condamnat la 13 ani de într-un centru de detenţie de maximă securitate.

El a fost găsit vinovat că este un mercenar plătit, au transmis joi procurorii ruşi, relatează Reuters. Biroul procurorului general din Rusia a anunțat că numele cetăţeanului britanic este Hayden Davies, în vârstă de 30 de ani.

Judecat de un tribunal din zona Doneţkului 

El a fost judecat de un tribunal din zona Doneţkului controlată de Rusia, una dintre cele patru regiuni pe care Moscova le-a revendicat în 2022. Comunicatul instituţiei nu spune cum a pledat Hayden Davies.

Vezi și Războiul din Ucraina se decide la Miami. Întâlnire SUA - Rusia

Firul acuzațiilor la adresa lui Hayden Davies. Când a ajuns în Ucraina și ce a făcut

Biroul procurorului general susține că Davies a ajuns în Ucraina în luna august 2024, a semnat un contract pentru a lupta în rândurile Legiunii internaţionale pentru apărarea Ucrainei. El a primit instrucţie militară, iar ulterior a luptat contra armatei ruse la Doneţk.

Hayden Davies a fost capturat de Rusia în iarna lui 2024. Asupra sa avea o puşcă de asalt americană şi muniţie, a mai arătat sursa citată, conform Agerpres.

Vezi și - Rusia lansează amenințări după ce Kazahstanul a spus că vrea muniție NATO: Știm ce a însemnat asta pentru Kiev

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Hayden Davies
condamnat
rusia
ucraina
