€ 5.0923
|
$ 4.3442
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0923
|
$ 4.3442
 
DCNews Stiri Miliardar surprins cu elicopterul direct pe pârtie ca să schieze: Mă grăbeam. Nu am timp
Data publicării: 16:01 17 Dec 2025

Miliardar surprins cu elicopterul direct pe pârtie ca să schieze: Mă grăbeam. Nu am timp
Autor: Tiberiu Vasile

Miliardar surprins cu elicopterul direct pe pârtie ca să schieze Mă grăbeam. Nu am timp Elicopter. Sursa Foto: Freepik
 

Un miliardar italian a aterizat cu elicopterul direct pe pârtia din Maniva pentru a schia, ignorând complet autorizațiile de zbor și reglementările în vigoare. Acțiunile sale au scandalizat comunitatea italiană.

Un miliardar italian a atras atenția pe pârtiile din Bagolino, provincia Brescia, aterizând cu elicopterul chiar în apropierea domeniului schiabil Maniva. Giorgio Oliva, în vârstă de 66 de ani și președintele grupului siderurgic Industrie Riuniti Odolesi, a explicat fără echivoc: „Nu am timp, mă grăbeam și voiam să schiez”. Deși pentru unii gesturile sale excentrice pot fi interesante, ele adesea au scandalizat societatea italină. Oliva nu e la prima "abatere".

O rută rapidă către pârtie

Oliva a repetat gestul pe care îl mai făcuse în aprilie, când aterizase tot cu elicopterul pe pârtia Grostè din Madonna di Campiglio, riscând o amendă de 2.000 de euro. De această dată, el a aterizat cu aeronava pe o zonă ușor plată, pregătindu-și echipamentul de schi, bocanci, schiuri, cască și mănuși, sub privirile carabinierilor de la altitudine, care l-au urmărit până jos, în vale.

Probleme cu autorizațiile

Conform raportului Carabinierilor, elicopterul nu deținea autorizațiile necesare pentru zbor și aterizare în punctul ales din Maniva. Zona dispune de spații dedicate, însă nu acolo unde a ajuns Oliva. ENAC a fost notificată, iar miliardarul riscă amendă și chiar suspendarea licenței de zbor, ținând cont de recidivă.

Incidentul amintește de tragedia din 2020

Gestul actual amintește de un accident tragic petrecut în 2020. Atunci, Oliva transporta în elicopter un prieten și o colegă, ambii decedând într-un prăbușire în munții Cervinia, Valea Aosta. În urma acelui incident, antreprenorul a pledat vinovat și a primit opt luni de închisoare. Scopul rămânea același, anume un drum rapid spre pârtie pentru a schia.

Din fericire de data aceasta, în Bagolino, niciun schior nu a fost rănit în urma aterizării elicopterului. Totuși, gestul miliardarului, de a ajunge cu aeronava direct pe pârtie, continuă să stârnească controverse și ridică semne de întrebare legate de siguranța pe domeniile schiabile și respectarea reglementărilor aeriene.

Anul trecut, în primăvară, procedase la fel. El a recunoscut fără ezitare că nu deținea autorizație de zbor în Trentino, la peste 1.600 de metri altitudine. Și de această dată, actele elicopterului și licența erau neconforme; lipsea permisiunea oficială pentru zbor și aterizare în Maniva, unde există totuși o zonă autorizată, însă nu în locul unde a ajuns bărbatul de 66 de ani. În final, acesta s-a urcat în elicopter și a decolat spre casă, conform  Corriere della Sera.

CITEȘTE ȘI: Un miliardar chinez își caută soție online. „Cu siguranță nu sunt urât"
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

miliardar
munte
schi
elicopter
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Cine vrea să știe dacă Ilie Bolojan e căsătorit și de ce
Publicat acum 11 minute
Fundația Tinmar — „Educație pentru viitor”: 413 burse pentru elevii din Sectorul 3, București
Publicat acum 21 minute
Coadă kilometrică în Capitală pentru burgeri gratis
Publicat acum 30 minute
Fermierii protestează la Strasbourg: Europarlamentar austriac, declarații din mijlocul manifestaţiei
Publicat acum 49 minute
Carrefour România, în plină expansiune: Trece de 200 de magazine Express și mizează pe proximitate
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 15 Dec 2025
Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu a trecut. Daniel Zamfir: Mărturisesc că am greșit în privința doamnei ministru
Publicat pe 15 Dec 2025
Rodica Stănoiu ar fi mers la notar alături de iubitul tânăr, înainte să moară, pentru a redacta un testament
Publicat pe 16 Dec 2025
Rezultatele necropsiei în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Prima declarație publică a iubitului cu 50 de ani mai tânăr
Publicat pe 15 Dec 2025
O judecătoare din completul care a constatat calitatea de colaborator a lui Băsescu, ieșire vehementă
Publicat pe 15 Dec 2025
Reacția lui Victor Ponta, după ce PSD a decis să voteze moțiunea simplă depusă împotriva Dianei Buzoianu
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close