Miliardar surprins cu elicopterul direct pe pârtie ca să schieze: Mă grăbeam. Nu am timp

Un miliardar italian a atras atenția pe pârtiile din Bagolino, provincia Brescia, aterizând cu elicopterul chiar în apropierea domeniului schiabil Maniva. Giorgio Oliva, în vârstă de 66 de ani și președintele grupului siderurgic Industrie Riuniti Odolesi, a explicat fără echivoc: „Nu am timp, mă grăbeam și voiam să schiez”. Deși pentru unii gesturile sale excentrice pot fi interesante, ele adesea au scandalizat societatea italină. Oliva nu e la prima "abatere".

O rută rapidă către pârtie

Oliva a repetat gestul pe care îl mai făcuse în aprilie, când aterizase tot cu elicopterul pe pârtia Grostè din Madonna di Campiglio, riscând o amendă de 2.000 de euro. De această dată, el a aterizat cu aeronava pe o zonă ușor plată, pregătindu-și echipamentul de schi, bocanci, schiuri, cască și mănuși, sub privirile carabinierilor de la altitudine, care l-au urmărit până jos, în vale.

Probleme cu autorizațiile

Conform raportului Carabinierilor, elicopterul nu deținea autorizațiile necesare pentru zbor și aterizare în punctul ales din Maniva. Zona dispune de spații dedicate, însă nu acolo unde a ajuns Oliva. ENAC a fost notificată, iar miliardarul riscă amendă și chiar suspendarea licenței de zbor, ținând cont de recidivă.

Incidentul amintește de tragedia din 2020

Gestul actual amintește de un accident tragic petrecut în 2020. Atunci, Oliva transporta în elicopter un prieten și o colegă, ambii decedând într-un prăbușire în munții Cervinia, Valea Aosta. În urma acelui incident, antreprenorul a pledat vinovat și a primit opt luni de închisoare. Scopul rămânea același, anume un drum rapid spre pârtie pentru a schia.

Din fericire de data aceasta, în Bagolino, niciun schior nu a fost rănit în urma aterizării elicopterului. Totuși, gestul miliardarului, de a ajunge cu aeronava direct pe pârtie, continuă să stârnească controverse și ridică semne de întrebare legate de siguranța pe domeniile schiabile și respectarea reglementărilor aeriene.

Anul trecut, în primăvară, procedase la fel. El a recunoscut fără ezitare că nu deținea autorizație de zbor în Trentino, la peste 1.600 de metri altitudine. Și de această dată, actele elicopterului și licența erau neconforme; lipsea permisiunea oficială pentru zbor și aterizare în Maniva, unde există totuși o zonă autorizată, însă nu în locul unde a ajuns bărbatul de 66 de ani. În final, acesta s-a urcat în elicopter și a decolat spre casă, conform Corriere della Sera.

CITEȘTE ȘI: Un miliardar chinez își caută soție online. „Cu siguranță nu sunt urât"

