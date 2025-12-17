Nouă alunecare de teren pe DN1, pe sensul Brașov-Ploiești. Restricții de trafic pe prima bandă

O nouă alunecare de teren a avut loc pe DN1, pe sensul de mers Brașov-Ploiești, în zona localității Cornu, autoritățile luând decizia de a restricționa parțial circulația.
Autoritățile au impus o nouă restricție parțială de trafic pe DN 1, pe banda 1 a sensului de mers Brașov - Ploiești, în zona localității Cornu, în urma unei alunecări de teren.
Reprezentanții Secției de Drumuri Naționale Ploiești și cei ai Serviciului Rutier din cadrul IPJ Prahova au constatat, marți după-amiază, producerea alunecării de teren la partea de terasament a carosabilului pe DN1 - E60, pe sectorul de drum cuprins între km 99+150 - 99+050, în afara localității Cornu.
Astfel, pentru siguranța participanților la trafic și protejarea drumului, traficul rutier a fost restricționat parțial, măsura fiind semnalizată corespunzător de către reprezentanții SDN Ploiești.
Șoferii sunt rugați să circule cu prudență sporită pe sectorul de drum cu restricții de circulație.
CNAIR a precizat că o firmă de construcții, care realiza deja o lucrare încă din luna octombrie în acea zonă, realizează lucrări de consolidare a drumului, urmând ca în 2-3 zile problemele să fie remediate.
„Alunecarea a avut loc exact în zona unor lucrări pe care le desfășurăm din luna octombrie. O firmă le desfășoară. Acolo deja se știa că sunt probleme și s-a luat măsura începerii acestor lucrări de consolidare a taluzului. Se pare că a apărut o infiltrație pe sub corpul drumului, provenită de pe versant. Constructorii sunt acolo. Am trimis și o echipă și de la DRPD București, inclusiv un proiectant care să vadă exact măsurile de remediere. (...) Vor fi, pe de o parte, continuarea montării acestor elemente de beton prefabricat pentru consolidarea taluzului și turnarea betonului în ele pentru stabilizare, și, după care, va urma o umplutură de pământ în spatele acestui zid care să stabilizeze drumul.
Ar putea să dureze 2-3 zile această activitate. Constructorii ne-au dat asigurări că vor sta nonstop, 24/24, până când vor rezolva problema. Acum aduc utilaje suplimentare în zonă pentru a remedia problema. (...)”, a declarat Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al CNAIR, la Digi24.
Alunecarea de teren din zona localității Cornu vine după doar două săptămâni de la o alunecare de teren în zona Comarnic, tot pe sensul de mers Brașov-Ploiești. Referitor la acest sector de drum, purtătorul de cuvânt al CNAIR a spus că „problema s-a rezolvat”.
de Val Vâlcu