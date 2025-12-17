Nouă alunecare de teren pe DN1, pe sensul Brașov-Ploiești. Restricții de trafic pe prima bandă

Autoritățile au impus o nouă restricție parțială de trafic pe DN 1, pe banda 1 a sensului de mers Brașov - Ploiești, în zona localității Cornu, în urma unei alunecări de teren.

Șoferii, rugați să respecte restricțiile de trafic din zonă

Reprezentanții Secției de Drumuri Naționale Ploiești și cei ai Serviciului Rutier din cadrul IPJ Prahova au constatat, marți după-amiază, producerea alunecării de teren la partea de terasament a carosabilului pe DN1 - E60, pe sectorul de drum cuprins între km 99+150 - 99+050, în afara localității Cornu.

Astfel, pentru siguranța participanților la trafic și protejarea drumului, traficul rutier a fost restricționat parțial, măsura fiind semnalizată corespunzător de către reprezentanții SDN Ploiești.

Șoferii sunt rugați să circule cu prudență sporită pe sectorul de drum cu restricții de circulație.

Când se va remedia problema de pe DN1

CNAIR a precizat că o firmă de construcții, care realiza deja o lucrare încă din luna octombrie în acea zonă, realizează lucrări de consolidare a drumului, urmând ca în 2-3 zile problemele să fie remediate.

„Alunecarea a avut loc exact în zona unor lucrări pe care le desfășurăm din luna octombrie. O firmă le desfășoară. Acolo deja se știa că sunt probleme și s-a luat măsura începerii acestor lucrări de consolidare a taluzului. Se pare că a apărut o infiltrație pe sub corpul drumului, provenită de pe versant. Constructorii sunt acolo. Am trimis și o echipă și de la DRPD București, inclusiv un proiectant care să vadă exact măsurile de remediere. (...) Vor fi, pe de o parte, continuarea montării acestor elemente de beton prefabricat pentru consolidarea taluzului și turnarea betonului în ele pentru stabilizare, și, după care, va urma o umplutură de pământ în spatele acestui zid care să stabilizeze drumul.

Ar putea să dureze 2-3 zile această activitate. Constructorii ne-au dat asigurări că vor sta nonstop, 24/24, până când vor rezolva problema. Acum aduc utilaje suplimentare în zonă pentru a remedia problema. (...)”, a declarat Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al CNAIR, la Digi24.

Alunecarea de teren din zona localității Cornu vine după doar două săptămâni de la o alunecare de teren în zona Comarnic, tot pe sensul de mers Brașov-Ploiești. Referitor la acest sector de drum, purtătorul de cuvânt al CNAIR a spus că „problema s-a rezolvat”.

