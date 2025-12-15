O judecătoare din completul care a constatat calitatea de colaborator a lui Basescu, ieșire vehementă

Ana-Roxana Tudose i-a avertizat pe români că sunt manipulați. A mai zis că această campanie a urii nu ține nici de foame, nici de cald. Toată această goană privind justiția este, de fapt, o manipulare.

Despre Lia Savonea, avocata a zis că este o profesionistă.

Ana-Roxana Tudose vorbește în cunoștință de cauză despre abuzuri, având în vedere că soțul său, procurorul Liviu Tudose, a fost arestat preventiv pe nedrept. Dosarul instrumentat de DNA Ploiești s-a finalizat cu achitarea sa definitivă pe motiv că fapta nu a existat.

„Dușmanul de clasa este azi Lia Savonea”

„Așa cum știți multi, am fost magistrat timp de 25 de ani, din care procuror un an și jumătate, restul judecător. M-am pensionat de la ICCJ, într-un moment în care acumulasem 37 de ani de munca.



Aceasta postare se adresează acelor oameni cu capul pe umeri din lista mea sau din afara ei care astăzi sunt in pericolul de a se lăsa manipulați de aceiași tartori ai acestui popor care au adus tara unde se află astăzi, adică în cea mai rea stare posibilă. Ați suferit, alaturi de mine, când v-au calcat în picioare democrația, când au anulat alegerile, când au vândut tara bucata cu bucata. Sunteți cei care ați sesizat și ați condamnat abuzurile din justiție, pe cele din pandemie, care ați reacționat in toate felurile atunci când măsurile impuse si batjocorirea acestui popor a devenit politica de stat. Cu toate astea, azi sunteți manipulați de o mizerie aruncata în spațiul public de fix aceiași tartori și mă refer la filmul Recorder și la restul... Sunt tartorii voștri, oameni buni. Aceiași pe care i-ați urât când v-au îngenuncheat, astăzi îi credeți. Pentru că discursul lor pervers va aduce azi ipoteza în care de vina pentru tot sunt anumiți magistrați care au scăpat ,,corupții". Vouă mă adresez, celor de bună-credință...



In 25 de ani am instrumentat mii de dosare, la nivelul instanței supreme, unele de răsunet, cu mize uriașe. Nu a venit nimeni niciodată să mă preseze ori sa mă influențeze in vreun fel. Nu a încercat nimeni să mă ,,convinga" in vreun fel, sa îmi dicteze o soluție, sa mă amenințe ori să mă șantajeze... Poate puțin să mă sperie, dar e greu cu mine... In niciun caz, nimeni din conducerea instanței. Și nici nu am fost ,,scoasă" sau ,,băgată" in vreun dosar, altfel decât potrivit Regulamentului de ordine interioara. Nu am judecat niciodată cu teama de a fi sancționată in vreun fel sau cu speranța de a fi promovată...



Cei doi magistrați pe care astăzi îi faceți ,,eroi" au făcut afirmații grave, NEDOVEDITE, pentru care sper sa răspundă în cel mai drastic mod, daca nu se vor adeveri. Și nu se vor adeveri. Iar doamna de la CAB înțeleg că are ceva nemulțumiri legate de conducerea instanței. Și în colectivele in care am fost erau nemulțumiri, conflicte dar aveam decenta sa le rezolvam ori sa le atenuam ,,in casa", nu sa le expunem public.



Personal, niciodată nu am constatat, in activitatea mea, încălcarea regulilor de repartizare aleatorie. Ecris-ul și ROI- ul, hotărârile colegiului de conducere erau ,,biblie". Iar președinții de instanta nu aveau atribuții legale in aceasta materie.



Nu o sa mă convingă nimeni niciodată că cineva și-ar expune cariera și libertatea pentru a ,,mânari" desemnarea unui complet într-un dosar. Deja ați uitat felul în care camarila lui Băsescu a scăpat prin prescripție sau simplu, fără a fi cercetată. Ați uitat de dosarele membrilor usr, moarte din fașă la parchet.



Dușmanul de clasa este azi Lia Savonea. Devenită președintă a ICCJ de câteva luni doar. Am intalnit-o o singura data. Un profesionist desăvârșit, un om curajos și vocea cea mai puternica care a condamnat abuzurile și s-a opus desființării SIIJ... Stigmatizată azi in cel mai josnic mod de către călăii voștri. Aproape că au reușit. Nu mai aveți taxe împovărătoare, nu mai sunteți cel mai umilit popor, nu mai trăiți într-o țară în care cele mai elementare drepturi va sunt încălcate. Ați regăsit discursul urii și va tine de foame și de cald. Asta au și urmărit. Sa va fie de bine după ,,masa"! Doar sa ,,mestecați" bine...”, a scris Ana-Roxana Tudose.

Avocata a revenit cu un mesaj despre justiție

Ana-Roxana Tudose a făcut parte din completul care a constatat definitiv calitatea de colaborator a fostului președinte Basescu și a condus ședința la toate termenele de judecată, dar și a motivat decizia.

„Nivelul de interes pe care l-a stârnit postarea de ieri nu a fost vreo surpriza pentru mine. Așa cum am urmărit, a fost distribuita in ,,bule" diferite, între și de către oameni din sistemul judiciar și, mai ales, din afara lui.



Am urmărit cu interes și preocupată mai ales reacțiile și răspunsurile celor care nu m-au crezut sau care nu au fost de acord cu mine. Evident, nu persoane cu profesii juridice ori care au habar despre asta, nu persoane care cunosc lucruri elementare despre repartizarea dosarelor sau despre modul de înlocuire in completuri a judecătorilor. Cei mai mulți, oameni nemulțumiți de corupția din tara, de prescrierea faptelor in cazul unor persoane publice și, evident, conturi mai mult sau mai puțin false aflate ,,la datorie" cu lăbuța pentru justiție și cu hastagul binecunoscut. Pentru primii dintre ei nu simt decât compasiune și o oarecare revoltă văzând felul grotesc in care nemulțumirile legate de traiul greu le sunt speculate și manipulate, deturnate de la cei catre care ar trebui sa li se îndrepte ura.



Revenind la postarea de ieri... Nu am vorbit niciodată despre asta, nu voiam să o fac până azi când a fost menționată în presă: Nu doar că am făcut parte din completul care a constatat definitiv calitatea de colaborator a fostului președinte Basescu, dar am condus ședința la toate termenele de judecată și am motivat decizia.



Am judecat multe alte dosare cu personaje politice sau doar publice, cu mize financiare imense ori vizând abuzurile din pandemie. Daca vreți să aflați care, întrebați o parte a presei aservite și aflată în mâna serviciilor ori a unui anumit partid politic...sigur își amintesc felul în care făceau subit cereri de informații publice, in legătură cu respectivele dosare, sperând că în acest fel or sa intimideze in vreun fel...



Revenind la dosarul Băsescu, la toate termenele de judecată, comportamentul celor implicați (avocați și consilieri juridici) a fost unul decent și profesionist, fără încercări de intimidare ori de tergiversare a cauzei, cu pledoarii profesioniste și decente. Nu se poate plânge nimeni că nu i-ar fi fost respectate pe deplin drepturile procesuale sau că orice măsură dispusă nu ar fi fost motivată în fapt și în drept...



Încercările de intimidare au venit exclusiv din presa, dosarul fiind puternic mediatizat și fiecare amânare (de altfel, justificată procedural) provoca articole ample, agresive, cu afirmații neprofesioniste și de rea-credinta... Nu am resimțit niciun moment teama sau influență asupra modului în care am condus dosarul și nici in legătură cu alte articole referitoare la dosare aflate pe rolul completului meu. Evident, niciun coleg sau șef nu s-a interesat vreodată de acest dosar ori de altele și chiar, la unul dintre termene, am permis accesul în sala al presei. Ulterior, din cauza comportamentului nepotrivit al unora dintre jurnaliști, nu am mai permis asta.

Am spus aseară că niciodată nu am sesizat nereguli în repartizarea dosarelor pe completul meu ori încălcarea regulilor de procedura ori regulamentare in situațiile de înlocuire a membrilor completului. Dimpotrivă, am fost președinta de secție la tribunal și vicepreședinta a curții de apel pentru două mandate și dacă nu aveam emoții in cazul unui control, era tocmai în legătură cu acest aspect pentru că Ecris-ul nu putea fi manipulat iar regulile stabilite de Regulament ori de colegiul de conducere erau clare și publice...

In anii cumpliți ai abuzurilor DNA, abuzuri confirmate de sutele de soluții de achitare, erau multe suspiciuni legate de felul în care, mai ales la instanta suprema și mai ales în legătură cu măsurile preventive, erau repartizate anumite dosare anumitor judecători, mereu aceiași. In cazul unui dosar pe care îl cunosc personal, de trei ori la rând, cauza a fost repartizată aceluiași judecător, evident unul controversat. In urma unei contestații, a patra oară nu s-a mai întâmplat asta. Mă întreb și eu câți avocați au vorbit sau au protestat in vreun fel atunci, in legătură cu astfel de derapaje sau in legătură cu toate celelalte abuzuri inimaginabile descrise în hotărârile de achitare și în presă? M-aș înjosi prea mult sa mă întreb unde au fost atunci haitele rezist și ,,deontologii" vremurilor... ori chiar judecătorii care acuza azi, fără probe, imixtiuni. Și, desigur, pe atunci, președinta instanței nu era Lia Savonea, ci o doamna premiată pentru ,,merite deosebite" cu 9 ani la Curtea Constituționala ( sa trăiți, sefu'!). Ii invit pe cei doi judecători eroi să vorbească și despre abuzurile și imixtiunile de atunci...Aaa, nu?”, a zis avocata.

