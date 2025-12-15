FBI a dejucat un complot terorist care urma să aibă loc în ajunul Anului Nou

Ministerul Justiției al Statelor Unite a transmis că patru persoane, reunite sub denumirea „Frontul de Eliberare al Insulei Țestoasei”, ar fi plănuit detonarea simultană a unor dispozitive explozive artizanale, mizând pe zgomotul focurilor de artificii pentru a evita detectarea.

Biroul Federal de Investigații (FBI) al Statelor Unite a dejucat un complot cu ținte multiple, printre care agenți și vehicule ale serviciului vamal și de imigrație (ICE) în Los Angeles și comitatul Orange din California, a declarat luni procurorul general american Pam Bondi, transmite Reuters, conform Agerpres.

Rolul crucial al unei surse FBI

„Frontul de eliberare a Insulei Țestoasei (nume dat Americii de Nord de unele popoare amerindiene și folosit de unii activiști pentru drepturile acestora, n.red.), un grup de extremă stânga, pro-palestinian, antiguvernamental și anticapitalist, pregătea o serie de atentate cu bombă împotriva mai multor ținte în California începând din noaptea de Anul Nou. Grupul intenționa de asemenea să ia ca ținte agenți și vehicule ale ICE”, a precizat Pam Bondi într-un comunicat.

Patru persoane au fost inculpate sub acuzațiile de complot și posesie a unui dispozitiv exploziv neînregistrat, potrivit plângerii depuse pe lângă tribunalul pentru districtul central al statului California.

Complotul prevedea plantarea de dispozitive explozive în cinci locuri, având ca țintă două companii americane, la miezul nopții de Anul Nou, în zona Los Angeles, se spune în comunicat.