€ 5.0914
|
$ 4.3359
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0914
|
$ 4.3359
 
DCNews Stiri FBI a dejucat un complot terorist care urma să aibă loc în ajunul Anului Nou
Data actualizării: 22:55 15 Dec 2025 | Data publicării: 22:55 15 Dec 2025

FBI a dejucat un complot terorist care urma să aibă loc în ajunul Anului Nou
Autor: Alexandra Curtache

fbi Foto: Agerpres
 

Autoritățile americane au anunțat destructurarea unui complot terorist cu motivație radicală, pro-palestiniană și anti-guvernamentală, care viza mai multe obiective din California chiar în ajunul Anului Nou.

Ministerul Justiției al Statelor Unite a transmis că patru persoane, reunite sub denumirea „Frontul de Eliberare al Insulei Țestoasei”, ar fi plănuit detonarea simultană a unor dispozitive explozive artizanale, mizând pe zgomotul focurilor de artificii pentru a evita detectarea.

Biroul Federal de Investigații (FBI) al Statelor Unite a dejucat un complot cu ținte multiple, printre care agenți și vehicule ale serviciului vamal și de imigrație (ICE) în Los Angeles și comitatul Orange din California, a declarat luni procurorul general american Pam Bondi, transmite Reuters, conform Agerpres.

Rolul crucial al unei surse FBI

„Frontul de eliberare a Insulei Țestoasei (nume dat Americii de Nord de unele popoare amerindiene și folosit de unii activiști pentru drepturile acestora, n.red.), un grup de extremă stânga, pro-palestinian, antiguvernamental și anticapitalist, pregătea o serie de atentate cu bombă împotriva mai multor ținte în California începând din noaptea de Anul Nou. Grupul intenționa de asemenea să ia ca ținte agenți și vehicule ale ICE”, a precizat Pam Bondi într-un comunicat.

Citește și: Atac terorist asupra ONU! Trei oameni au murit

Patru persoane au fost inculpate sub acuzațiile de complot și posesie a unui dispozitiv exploziv neînregistrat, potrivit plângerii depuse pe lângă tribunalul pentru districtul central al statului California.

Complotul prevedea plantarea de dispozitive explozive în cinci locuri, având ca țintă două companii americane, la miezul nopții de Anul Nou, în zona Los Angeles, se spune în comunicat.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

fbi
complot terorist
atac terorist
terorist
ajunul anului nou
anul nou
ajun
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Mesaj regal cu greutate istorică: Lecția Regelui Mihai despre SUA și libertatea Europei
Publicat acum 32 minute
Kelemen Hunor estimează o scădere a inflației la începutul anului viitor
Publicat acum 56 minute
Ce program are Sania lui Moș Crăciun de la Craiova în 2025. Alte activități la târgul de Crăciun
Publicat acum 57 minute
FBI a dejucat un complot terorist care urma să aibă loc în ajunul Anului Nou
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Predoiu, la Casa Albă cu oamenii lui Trump. Semnal direct pentru România de la Washington
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Dec 2025
Mircea Badea, întrebare-cheie pentru „judecătoarea eroină” Raluca Moroșanu
Publicat pe 14 Dec 2025
Dan Diaconescu, dezvăluiri despre judecătoarea Raluca Moroșanu: Aveam vocea asta în creier, mi-a marcat 12 ani
Publicat pe 13 Dec 2025
Se modifică plata pentru medicii de familie. Președintele CNAS: Munca activă și prevenția, criterii definitorii pentru finanțare
Publicat pe 14 Dec 2025
PSD a decis cum votează la moțiunea împotriva ministrului Diana Buzoianu
Publicat pe 13 Dec 2025
Băuturile care pot declanșa AVC chiar de la prima doză. Avertismentul Monicăi Pop
 
un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

fisura in cetatea lui maghiara e mare de ce problema lui orban nu sunt cei 50 000 de oameni din strada ci ca a pierdut controlul Fisura în cetatea ungară e tot mai mare. De ce problema lui Orban nu sunt cei 50.000 de oameni din stradă ci că a pierdut controlul

de Tudor Curtifan

drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close