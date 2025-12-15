Reacția lui Victor Ponta, după ce PSD a decis să voteze moțiunea simplă depusă împotriva Dianei Buzoianu

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat miercuri, în plen, depunerea unei moțiuni simple împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Moțiunea va fi dezbătută și supusă votului în Senat luni, 15 decembrie. PSD a anunțat că va vota în favoarea acesteia.

Fostul premier și președinte al PSD, Victor Ponta, a reacționat în mediul online, comentând poziționarea partidului. Social democrații, pentru a nu perturba liniștea în coaliție, au acceptat recent mai multe inițiative dure ale premierului Bolojan fără dezbatere reală, generând nemulțumiri în rândul populației, dar mai ales în rândul electoratului lor.

"Bravo! Este o decizie care arată respect față de ceea ce își doresc alegătorii PSD - și nu numai ai PSD! Și o decizie în interesul României și al românilor! Dacă o anumită parte a Justiției nu ar fi “capturată” deja ar fi început cercetarea penală a acestei Doamne Ministru care, din prostie și incompetență, a afectat grav viața a peste 100.000 de români și sistemul energetic național! Cu siguranță există procurori care nu sunt ținuți de teamă și ordine ilegitime ale RETELEI REZIST - și, mai devreme sau mai târziu, vor sancționa aceste fapte grave", a postat Victor Ponta.

