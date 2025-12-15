€ 5.0914
|
$ 4.3359
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0914
|
$ 4.3359
 
DCNews Stiri Reacția lui Victor Ponta, după ce PSD a decis să voteze moțiunea simplă depusă împotriva Dianei Buzoianu
Data actualizării: 14:01 15 Dec 2025 | Data publicării: 13:28 15 Dec 2025

Reacția lui Victor Ponta, după ce PSD a decis să voteze moțiunea simplă depusă împotriva Dianei Buzoianu
Autor: Tiberiu Vasile

victor-ponta_18077800 Foto: Agerpres
 

Fostul premier și președinte al PSD, Victor Ponta, a reacționat în mediul online după ce PSD a decis să voteze moțiunea simplă depusă împotriva Dianei Buzoianu.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat miercuri, în plen, depunerea unei moțiuni simple împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Moțiunea va fi dezbătută și supusă votului în Senat luni, 15 decembrie. PSD a anunțat că va vota în favoarea acesteia.

Fostul premier și președinte al PSD, Victor Ponta, a reacționat în mediul online, comentând poziționarea partidului. Social democrații, pentru a nu perturba liniștea în coaliție, au acceptat recent mai multe inițiative dure ale premierului Bolojan fără dezbatere reală, generând nemulțumiri în rândul populației, dar mai ales în rândul electoratului lor.

"Bravo! Este o decizie care arată respect față de ceea ce își doresc alegătorii PSD - și nu numai ai PSD"

"Bravo! Este o decizie care arată respect față de ceea ce își doresc alegătorii PSD - și nu numai ai PSD! Și o decizie în interesul României și al românilor! Dacă o anumită parte a Justiției nu ar fi “capturată” deja ar fi început cercetarea penală a acestei Doamne Ministru care, din prostie și incompetență, a afectat grav viața a peste 100.000 de români și sistemul energetic național! Cu siguranță există procurori care nu sunt ținuți de teamă și ordine ilegitime ale RETELEI REZIST - și, mai devreme sau mai târziu, vor sancționa aceste fapte grave", a postat Victor Ponta.

CITEȘTE ȘI: PSD a decis cum votează la moțiunea împotriva ministrului Diana Buzoianu

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

victor ponta
psd
diana buzoianu
motiune de cenzura
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 24 minute
CEDO a decis că România i-a încălcat libertatea de exprimare judecătorului Cristi Danileț. Ce sumă îi datorează statul român
Publicat acum 33 minute
Cat costă o poză și un salut cu Messi
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Marte în Capricorn, 15 decembrie - 23 ianuarie. Schimbări radicale pentru patru zodii - VIDEO
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Curs valutar BNR 15 decembrie 2025
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Vremea până pe 28 decembrie. ANM anunță temperaturi neobișnuit de ridicate înainte de Crăciun
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Dec 2025
Mircea Badea, întrebare-cheie pentru „judecătoarea eroină” Raluca Moroșanu
Publicat acum 20 ore si 6 minute
Dan Diaconescu, dezvăluiri despre judecătoarea Raluca Moroșanu: Aveam vocea asta în creier, mi-a marcat 12 ani
Publicat pe 13 Dec 2025
Se modifică plata pentru medicii de familie. Președintele CNAS: Munca activă și prevenția, criterii definitorii pentru finanțare
Publicat acum 17 ore si 23 minute
PSD a decis cum votează la moțiunea împotriva ministrului Diana Buzoianu
Publicat pe 13 Dec 2025
Băuturile care pot declanșa AVC chiar de la prima doză. Avertismentul Monicăi Pop
 
un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

fisura in cetatea lui maghiara e mare de ce problema lui orban nu sunt cei 50 000 de oameni din strada ci ca a pierdut controlul Fisura în cetatea ungară e tot mai mare. De ce problema lui Orban nu sunt cei 50.000 de oameni din stradă ci că a pierdut controlul

de Tudor Curtifan

drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close