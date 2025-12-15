€ 5.0914
Răzvan Mirel Chiriță, înlocuit din funcţia de lider al grupului POT cu Anamaria Gavrilă, în ciuda susținerii din interior
Data actualizării: 15:33 15 Dec 2025 | Data publicării: 15:33 15 Dec 2025

Răzvan Mirel Chiriță, înlocuit din funcţia de lider al grupului POT cu Anamaria Gavrilă, în ciuda susținerii din interior
Autor: Doinița Manic

razvan mirel chirita anamaria gavrila În imagine, deputatul POT, Răzvan-Mirel Chiriță (stânga), deputata Anamaria Gavrilă (dreapta), președinte POT
 

Deputatul Răzvan Mirel Chiriță a fost înlocuit din funcţia de lider al grupului POT cu Anamaria Gavrilă.

Deputatul Răzvan Mirel Chiriță a fost înlocuit din funcţia de lider al grupului POT cu Anamaria Gavrilă, după ce anterior a fost exclus din partid.

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a aprobat, luni, o informare din partea deputatei Anamaria Gavrilă, preşedintele Partidului Oamenilor Tineri (POT), privind modificări în componenţa grupului parlamentar al formaţiunii şi desemnarea unei noi conduceri, transmite Agerpres.

"Domnul Chiriţă Răzvan-Mirel nu mai face parte din Partidul Oamenilor Tineri (POT). În consecinţă, acesta nu mai este membru al grupului parlamentar POT din Camera Deputaţilor, începând cu data prezentei informări. Ca urmare a modificărilor intervenite în componenţa grupului, membrii grupului parlamentar POT au procedat la desemnarea unei noi conduceri, după cum urmează: lider al grupului parlamentar POT: Anamaria Gavrilă; vicelideri: Daniel Grofu, Kroncsiş Sebastian-Andrei, secretar al grupului parlamentar POT: Gabriela Porumboiu", se arată în document.

Membrii grupului POT îl susțin pe Răzvan-Mirel Chiriţă ca lider

Tot luni, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a luat act de o solicitare din partea membrilor grupului POT din Camera Deputaţilor privind susţinerea lui Răzvan-Mirel Chiriţă ca lider. Documentul fost trimis Comisiei de regulament.

"Grupul parlamentar al Oamenilor Tineri format în prezent din 14 deputaţi, confirmă susţinerea domnului Chiriţă Răzvan-Mirel, cu majoritate de voturi, în funcţia de lider", se arată în solicitarea semnată de membrii grupului POT.

Chiriță: Situaţia grupului POT din Camera Deputaţilor este incertă

Tot astăzi, Răzvan-Mirel Chiriţă, care a fost exclus din partid în urmă cu cinci zile, a declarat că situaţia grupului POT din Camera Deputaţilor este incertă.

El a făcut aceste declarații în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Parlament, la care i-au stat alături mai mulţi reprezentanţi ai POT, dar şi parlamentari neafiliaţi proveniţi din rândurile formaţiunii. Chiriță a susţinut că a fost exclus după ce "a vrut adevăr" şi a cerut o discuţie deschisă asupra mai multor "întrebări ridicate de cetăţeni".

Potrivit lui, situaţia grupului POT se va tranşa după şedinţele Biroului permanent şi plenului Camerei Deputaţilor, când s-ar putea lua o decizie. Până atunci, a precizat el, "grupul parlamentar POT este un grup funcţional".

