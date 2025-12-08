Criza apei din Prahova și Dâmbovița. AUR și PSD i-au strigat ”demisia” Dianei Buzoianu/ Ministrul, reacție nervoasă

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a fost chemată de AUR în plenul de luni al Camerei Deputaților, la Ora Guvernului, pentru a da explicații cu privire la criza apei din Prahova și Dâmbovița. În timpul dezbaterilor, atât AUR, cât și PSD i-au cerut să plece acasă. La un moment dat în sală s-a scandat răsunător „Demisia!”, iar Diana Buzoianu a reacționat nervos, comparându-i pe cei care strigau cu un "casetofon stricat".

"Habar nu aveți când a fost semnat! Habar nu aveți cine a semnat acest ordin, dar vă spun eu, că poate puteți să vă uitați în calendar. Nu eu am semnat acel ordin. Habar nu aveți să citiți un document. Haideți să citim împreună articolul 3. Trecerea în conservare se referă la barajele în jn oprite temporar la nivel de stadii sau la barajele existente cu probleme de siguranță....", încerca Diana Buzoianu să spună, pe un ton ridicat, în timp ce în Parlament se scanda zgomotos "Demisia!".

Diana Buzoianu: Așa arată Rusia!

"Sunteți un casetofon stricat!", a reacționat la un moment dat Diana Buzoianu, apoi a continuat: "Abandonarea se referă la barajele care nu mai pot fi exploatate în siguranță. Păi și dumneavoastră ce vreți să faceți? Să folosiți aceste baraje? Asta vreți să faceți, domnule Simion? Nu sunteți capabil să recunoașteți? Așa arată Rusia! Uitați-vă acolo! De asta trebuie să ne protejăm!".

Grațiela Gavrilescu: Am crezut că astăzi nu vom mai avea parte de Ora Guvernului pentru că doamna ministru își va da demisia

Precizăm că și reprezentanții PSD i-au cerut ministrei Diana Buzoianu să demisioneze.

„În semn de respect pentru oamenii care nu au apă, pentru elevii care au intrat online, pentru profesorii care au avut grijă de elevii lor, pentru pacienții și medicii din spitalele afectate și pentru toți ceilalți, pentru agențiile economice care au suferit și suferă în continuare, și pentru primarii tuturor localităților afectați de alimentarea cu apă potabilă — cei care nu au nicio vină, dar care, de fiecare dată, pun sufletul pentru comunitatea pe care o conduc — am crezut că astăzi nu vom mai avea parte de „ora ministrului”, pe motiv că doamna ministru și-ar da demisia. Onestitatea, însă, am constatat cu părere de rău, nu vine la pachet cu jurământul de credință pe care fiecare dintre cei care jură pentru o funcție îl face”, a transmis deputata Grațiela Gavrilescu, din grupul parlamentar al PSD.

George Simion, către Diana Buzoianu: De vină nu sunt rușii!

„Nu aveți ce căuta în scaunul acesta de ministru. De vină nu sunt extremiștii, nu sunt rușii, așa cum ați încercat să induceți mai devreme, ci propria dumneavoastră incompetență. Nu aveți ce căuta acolo și mulți îmi dau dreptate”, îi spusese și George Simion Dianei Buzoianu, de la tribuna Parlamentului.

Precizăm că tema dezbaterii de astăzi din Parlament, potrivit documentului aprobat de conducerea Camerei Deputaților este „Dezastrul administrativ de la acumularea Paltinu: încălcări ale normelor de sănătate publică, risc energetic naţional şi responsabilitatea Ministerului Mediului în gestionarea unei crize scăpate de sub control”.

Deși numeroase voci i-au cerut deja public demisia Dianei Buzoianu, după dezastrul din Prahova, ministra mediului a anunțat că nu intenționează să facă acest lucru.