Nicușor Dan, prima vizită oficială în Franța. Când îl primește Emmanuel Macron la Palatul Élysée

Președintele Nicușor Dan se va afla în vizită în Franța luni și marți, când se va întâlni cu românii din diaspora, la Paris și va fi primit de omologul său, Emmanuel Macron, la Palatul Élysée.

Nicușor Dan, discuție cu românii din diaspora înaintea întâlnirii cu Macron

În seara primei zile în Franța, șeful statului va dialoga cu reprezentanții comunității românești, la Ambasada din Paris, potrivit agendei publicate de Administrația Prezidențială.

Marți, Nicușor Dan are programată o întâlnire cu reprezentanți ai companiilor economice franceze organizată de Mișcarea Întreprinderilor din Franța (Medef), după care se va întâlni cu primarul Parisului, Anne Hidalgo.

Ulterior, va participa la inaugurarea aleii „Nicolae Titulescu” în Parcul Monceau din Paris și apoi va fi primit de președintele Macron la Palatul Élysée.

În seara ultimei zile a vizitei, șeful statului va vizita fabrica Thales, anunță Administrația Prezidențială, potrivit Agerpres.

