Politica

DCNews Politica Discuții despre buget: Bolojan și ministrul Finanțelor, întâlnire cu parlamentari PNL. Când ar putea fi adoptat proiectul
Data publicării: 13:03 09 Mar 2026

Discuții despre buget: Bolojan și ministrul Finanțelor, întâlnire cu parlamentari PNL. Când ar putea fi adoptat proiectul
Autor: Iulia Horovei

„Legea Bolojan” provoacă un val de demisii: Aproape 400 de profesori părăsesc sistemul după schimbarea normelor didactice Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan şi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, s-au întâlnit luni, la sediul central al partidului, cu reprezentanţii PNL din Comisiile de buget-finanţe şi de administraţie publică ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, pentru a discuta forma finală a bugetului.

Partidul Naţional Liberal îşi asumă acest buget şi susţine adoptarea lui în această săptămână, în şedinţa de Guvern, urmată de dezbaterea şi adoptarea în Parlament săptămâna viitoare, transmit reprezentanţii PNL.

PNL, pregătit să adopte bugetul în această săptămână

Partidul Naţional Liberal îşi asumă acest buget şi susţine adoptarea lui în această săptămână, în şedinţa de Guvern, urmată de dezbaterea şi adoptarea în Parlament săptămâna viitoare, transmit reprezentanţii PNL.

„PNL susţine un buget onest, orientat spre investiţii şi relansare economică, construit în condiţii bugetare dificile, dar cu obiectivul clar de a repune economia pe traiectoria de creştere. Investiţiile cresc de la 138 miliarde la 165 miliarde de lei, cu accent pe cofinanţarea proiectelor care pot aduce aproximativ 10 miliarde de euro din PNRR. Este un buget care nu mai susţine privilegiile şi risipa, dar care menţine un nivel de protecţie socială cel puţin egal cu cel de anul trecut, inclusiv cu posibilitatea atragerii unor fonduri europene suplimentare”, se arată pe pagina de Facebook a PNL.

Ce mai conține proiectul

Potrivit sursei citate, bugetul prevede şi evitarea intrării în incapacitate de plată a Municipiului Bucureşti, cu angajamentul actualei administraţii de a implementa reforme majore pentru modernizarea Capitalei.

„Bugetele administraţiilor locale sunt mai mari decât anul trecut, chiar şi în condiţiile reformelor care reduc risipa şi privilegiile. Premierul Ilie Bolojan a subliniat că stabilitatea parlamentară şi stabilitatea în coaliţie sunt esenţiale pentru ca acest buget să producă efecte reale în economie şi administraţie şi pentru ca reformele începute în ultimele luni să continue. Preşedintele PNL a amintit despre contextul internaţional dificil şi a subliniat că acest context obligă clasa politică internă să dea dovadă de seriozitate şi maturitate în mod deosebit”, a precizat PNL.

Ministrul Finanţelor a arătat că acest buget a fost construit după un an în care statul şi-a achitat integral proiectele finanţate din PNRR şi din programele naţionale, „ceea ce dovedeşte o disciplină mai bună şi o prioritizare mai bună a investiţiilor”.

Citește și: Sorin Grindeanu, către Lia Olguța Vasilescu: Cine a hotărât că intrăm în coaliție, hotărăște și să ieșim

