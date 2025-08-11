”PSD nu a intrat la guvernare ca să iasă după două luni”. PSD, de două ore în ședință. Ce decid, cu adevărat, social-democrații?

În spatele ușilor închise din PSD se iau acum decizii. În fața presei, reprezentanții coaliției de guvernare fac apel, fără destinatar, către decență și ”să ne purtăm ca parteneri”. În contextul în care PSD-ul este acum ”rănitul” coaliției de guvernare, întrebarea care se ridică este simplă: cine trebuie să se comporte ca parteneri pentru ca PSD-ul să continue la Putere?

Înainte de intrarea la ședința PSD, liderul senatorilor PSD, Danie Zamfir a declarat că ei nu au intrat la guvernare ca să iasă după două luni, dar și că ar fi fost mult mai multă liniște fără USR. Problema se ridică de la Palatul Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan pare în asentiment cu partenerii săi, cu partidul său. Dacă nu va face USR parte din coaliția de guvernare, ne vom aduce aminte de vremea în care fostul președinte Klaus Iohannis era într-un război continuu între Palate.

”Astăzi analizăm (dacă PSD ar trebui să mai rămână la guvernare sau nu - n.r.). PSD nu a intrat la guvernare ca să iasă după două luni de zile, asta să fie limpede, cu atât mai mult cu cât PSD are astăzi parlamentari mai mulţi decât PNL şi USR la un loc. Aşa că nu cred că este într-o logică firească să discutăm despre ieşirea PSD de la guvernare. Aţi văzut că în ultimele zile a existat o oarecare stare de nemulţumire în rândul colegilor noştri cu privire la atitudinea unor parteneri de guvernare", a spus Daniel Zamfir înainte de şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD.

Alte voci critice din partid spun că nici n-ar fi în interesul președintelui interimar ca PSD, Sorin Grindeanu, să iasă de la guvernare, pentru că acest gest ar însemna și scăderea șanselor sale pentru obținerea unui mandat întreg la conducerea partidului.

Mai bine fără USR?



Întrebat dacă ar fi fost mai multă linişte în coaliţie fără USR, Daniel Zamfir a răspuns: "E bună întrebarea. La nivel personal, cred că da”, completând că ”atitudinea colegilor noştri de la USR trebuie categoric revizuită. Vă aduc aminte că încă de la începutul acestei colaborări, atitudinea lor a fost una - haideţi să spun - mai soft, lipsită de respect”.



Ședința PSD a început deja de o oră și jumătate. Nu sunt deocamdată informații despre ce discută social-democrații, dar liberalii, de exemplu, nu cred că discuția se axează pe ieșirea de la guvernare.

”PSD este foarte responsabil”

Europarlamentarul Victor Negrescu a declarat, în contextul ședinței de partid: ”Din nou, să fim foarte clari, PSD nu ameninţă, PSD este foarte responsabil, am intrat la guvernare, am acceptat un premier care nu face parte din PSD, deşi ponderea noastră politică este mult mai mare, vrem decenţă, responsabilitate, dialog, nu vrem să pornim de pe poziţii radicale, aşa cum fac anumiţi oameni politici care susţin acest Guvern”.

”Nu mă aştept la o decizie astăzi, pentru că orice decizie presupune consultarea Consiliului Politic Naţional şi a membrilor de partid, însă este bine că există această discuţie astăzi. Foarte important pentru noi este şi maniera în care PSD este tratat de către colegii şi partenerii noştri de coaliţie” a mai punctat el.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News