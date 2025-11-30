LIVE Congres AUR, 30 noiembrie. George Simion, singurul candidat la șefia partidului: Am plâns de durere

George Simion a fost ales președintele AUR.

”Am intrat de copil în această luptă”

UPDATE: Discursul lui George Simion

”Sunt şase ani de când am pornit la acest drum împreună şi vă mulţumesc din suflet. Eu am intrat de copil în această luptă, uite că acum copilul a crescut şi aici, în faţa voastră, pentru un al doilea mandat de preşedinte al formaţiunii pe care am creat-o împreună şi pentru asta vă mulţumesc din suflet. Vă mulţumesc pentru eforturile pe care le-aţi făcut în aceşti ani, de fiecare dată când a fost nevoie, începând cu data de 1 decembrie 2019”, a spus George Simion în discursul susţinut în cadrul Congresului AUR.

”Am plâns de durere că ne-au furat alegerile”

”Am plâns de durere, pentru că ne-au fost furate alegerile şi ne-a fost furat dreptul nostru de a decide propriul destin. Pentru că impostorii cu diplome false, precum Ciolacu şi Moşteanu, au ajuns în guvern. Pentru că şpaga a ajuns în biroul primului ministru. La toate aceste nedreptăţi ne-am opus”, a mai declarat George Simion. Liderul AUR a afirmat că ”au fost mulţi care au încercat să zădărnicească unitatea dintre ei”. Simion a mai afirmat că actuala guvernare are toate pârghile de putere. ”Dacă vrea guvernul ăsta să facă ceva, şi are toate mecanismele, să taie banii pentru partidele politice, să reducă numărul de parlamentari la 300, aşa cum a votat poporul român, să revină la votarea primarilor în două tururi, să se întoarcă la democraţie şi la transparenţă. Dacă nu implementează ei aceste lucruri, nu-i nicio problemă, le vom implementa noi! Sper ca de aceşti escroci să se ocupe poporul român. Ei sunt trecutul şi noi, dragi prieteni, prin tot ce am reuşit să construim în aceşti şase ani, suntem viitorul”, a susținut George Simion.

Congresul Naţional al Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) se desfăşoară duminică după-amiază într-o sală de evenimente din apropierea municipiului Alba Iulia.

Preşedintele AUR, George Simion, este singurul candidat, pentru un nou mandat, la şefia acestui partid.

Congresul AUR, binecuvântat de preoți

În deschiderea lucrărilor congresului, preşedintele CNC al AUR, Petrişor Peiu, a invitat pe scenă doi preoţi să binecuvânteze evenimentul.

Biroul Naţional de Conducere al AUR a decis convocarea Congresului Naţional al partidului pe 30 noiembrie, la Alba Iulia.

Congres AUR: Noua conducere, aleasă electronic

În urma procesului intern de vot desfăşurat în perioada 24 - 27 noiembrie, prin intermediul platformei electronice a partidului, Petrişor Peiu a fost ales preşedinte al Consiliului Naţional de Conducere (CNC) al AUR, iar ca vicepreşedinţi Adrian Axinia, Răzvan Biro, Ramona Bruynseels, Mihai Enache, Andrei Guşă, Ramona Lovin, Mugur Mihăescu, Dumitrina Mitrea, Sorin Muncaciu, Valeriu Munteanu, Gianina Şerban, Dan Tanasă, Georgiana Teodorescu şi Nicolae Vlahu.

AUR a fost lansată în 2019, de Ziua Naţională, la Alba Iulia, fiind iniţiată de mişcarea politică "România Mare în Europa", constituită în urma campaniei de la alegerile europarlamentare a lui George Simion.