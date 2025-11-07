”Ilie Bolojan doar anunță ce face, nu ne cere păreri”. Olguța Vasilescu îi găsește o ”scuză”/ Sorin Grindeanu se amuză

”Nu știu cum se face că de câte ori vine Dreapta la guvernare, de fiecare dată încep măsurile de austeritate, de fiecare dată ni se spune că nu a guvernat PSD-ul bine” a spus Lia Olguța Vasilescu, la Congresul PSD.

”Suntem puși doar în geam când vine factura - mai bine ieșim de la guvernare”

Primarul Municipiului Craiova a continuat cu exemple în cifre. Aceasta a punctat că ”a venit timpul ca profesioniștii din PSD să fie ascultați, pentru că, din păcate, ce se întâmplă acum la nivel guvernamental nu este bine și de fiecare dată când venim la guvernare trebuie să reconstruim ceea ce se strică, iar când atragem atenția că nu este bine ceea ce se întâmplă, ni se spune că suntem un partid nereformat”.

”Eu cred că PSD va trebui să decidă. Suntem și noi ascultați- rămânem la guvernare. Suntem puși doar în geam când vine factura - mai bine ieșim de la guvernare” a afirmat Lia Olguța Vasilescu.

”Noi știam că nu se consultă cu PSD-ul, pentru că are o scuză”

În continuarea discursului, primarul din Craiova a afirmat despre Ilie Bolojan că ”doar anunță ce face, nu cere păreri, exact asta s-a întâmplat și cu salariul minim pe economie, ne-a anunțat ce face, nu ne-a cerut părerea (...) Bine, noi știam că nu se consultă cu PSD-ul, pentru că are o scuză: nici cu PNL-ul nu prea se consultă. Majoritatea liderilor din PNL au aflat de la televizor cine este noul vicepremier al României, pentru că nu i-a întrebat, astfel încât s-a mai trezit un nou ministru rezist, pe locurile alocate PNL-ului. La ora actuală, putem spune că USR are mai multe locuri în Guvernul României decât are PSD-ul, asta pentru că reziștii sunt inclusiv pe locurile PNL-ului”.

Momentul l-a amuzat pe Sorin Grindeanu, după cum se poate vedea din imagini: