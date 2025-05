Claudiu Târziu anunţă că AUR "va intra într-o etapă de disoluţie". POT, "un accident"

"Eu cred că partidul va intra într-o etapă de disoluţie. Pare unit, dar eu îl cunosc foarte bine, am relaţii cu mulţi oameni din partid. Ştiu că sunt frământări foarte mari, că oamenii sunt foarte nemulţumiţi, că partidul nu există, de fapt, ca structuri teritoriale, asta îi nemulţumeşte, în primul rând. Apoi, îi nemulţumeşte faptul că au fost ţinuţi cu promisiuni goale", a declarat Claudiu Târziu la Prima TV.

Acesta a spus că nu are de gând să revină în AUR, după ce a plecat în urmă cu câteva săptămâni din partid.

"Este exclus, pentru că eu nu sunt un copil, eu când am luat o decizie am cântărit-o îndelung, am ştiut care sunt argumentele pentru care o iau, nu a fost un moft, nu a fost luată la nervi. Ştiu că nu mai e ceva de reparat acolo, partidul a fost deturnat grav de la drumul lui iniţial şi nu mai poate fi reechilibrat. Eu am încercat din interior cât am putut, dacă mai aveam speranţe că se poate, continuam", a mai explicat el.

SOS şi POT, spre dispariţie. POT, "un accident"

"În opinia mea, în foarte scurt timp, POT, care este un accident, va dispărea. Doamna Şoşoacă are probleme majore în partidul domniei sale, este contestată, i-au plecat dintre oameni, probabil că o să mai plece unii şi va avea un recul cu siguranţă”, a mai declarat Târziu.

George Simion, contrazis. "Nu s-au furat 1 milion de voturi"

"Care era contextul? Unul extrem de exploziv. S-au format două tabere într-o luptă acerbă, pe poziţii ireconciliabile care au instrumentat frica şi era clar că tabăra mai mare va câştiga, iar tabăra mai mare a fost, de la început, cea împotriva suveraniştilor. Ca să poţi să depăşeşti acest handicap, trebuia să ai un candidat care să dea senzaţia că uneşte şi care să poată să atragă voturi din afara bazinului propriu. Or tu îl trimiţi la luptă pe George Simion care a determinat această falie, care a împărţit lumea românească. Nu avea cum să câştige. Acuma degeaba se spune că s-a furat. Nu s-au furat un milion de voturi! Păi, dacă am crede aşa ceva, înseamnă că nu mai avem nicio şansă cu această ţară şi înseamnă că noi ne expunem şi iarăşi, după anularea alegerilor de anul trecut, faţă de străini, că sunt prieteni sau adversari, ne expunem în mod inconştient”, mai spune Claudiu Târziu.

