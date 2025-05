Urmează luni de haos și incertitudine în România. Scenariul lansat de Bogdan Chirieac

Autoritățile analizează mai multe opțiuni pentru a redresa economia României, aflată într-un punct critic, cu un deficit bugetar extrem de ridicat. Printre măsurile luate în calcul se numără restructurarea administrației publice prin concedieri masive, reorganizarea unor agenții de stat, reforma administrativ-teritorială și, ca ultimă variantă, creșterea taxelor și impozitelor – o măsură pe care președintele ales Nicușor Dan a declarat, încă din campania electorală, că nu o susține.

Întrebat dacă aceste măsuri ar putea duce la o redresare reală a economiei, analistul politic Bogdan Chirieac a răspuns: „Aparent da, dar nu peste noapte... Nu poți să dai oamenii afară, să știți. Și dacă-i treci la concedieri colective, conform normelor UE la care suntem parte, trebuie să le dai salarii compensatorii înainte. Sunt niște cheltuieli suplimentare. Apoi, cunoscând România și văzând ce se întâmplă pe la Romsilva, dai salariile compensatorii, după care îi reangajezi. Și le-ai dat degeaba.

(...) N-ai cum să-l dai afară. Până nu se modifică legea. Legea în Parlament care să flexibilizeze piața muncii. Și în privat e greu să dai afară în momentul ăsta. Legea e făcută împotriva angajatorului. Așa a rămas, din fostă țară comunistă, spre deosebire de SUA, unde piața muncii e extrem de flexibilă. Îți spune: Ești demis! Și nu mai are ce să facă. Vine securitatea firmei și-l dă afară. În Europa nu-i chiar așa. Și nici în România. Nu se pot face peste noapte.

(...) E vorba și de un efort legislativ dacă vrei să reduci cheltuielile. Asta privind comasarea localităților e o poveste de 35 de ani. Avem 3200 de UAT-uri. Viabile sunt vreo 1000. Reorganizarea administrativ-teritorială, iarăși, nu se face pe azi, pe mâine. Cred că, în cel mai bun caz, dacă ne mișcăm cu viteza fulgerului în zbor, se termină într-un mandat prezidențial această organizare.

(...) Întrebarea rămâne: De unde luăm banii? Ne-a spus Nicușor Dan, președintele nou ales în urale al României, că e nevoie, în șase luni de zile, de 30 miliarde de lei suplimentar, adică 6 miliarde de euro – coco, ca să spunem așa. Analiza e făcută: 6 miliarde de euro”, a spus Bogdan Chirieac, la România TV.

Variante pentru noul Guvern

Analistul politic Bogdan Chirieac a mai comentat posibilele configurații de guvernare post-alegeri, evidențiind riscurile și provocările fiecărui scenariu.

Dacă PSD va forma un guvern alături de USR, rezultatul ar putea fi unul instabil, avertizează analistul politic, care consideră această combinație o „bombă cu ceas”. În schimb, dacă PSD va rămâne în afara guvernării, iar USR va prelua o parte din putere, PNL ar putea ajunge, în timp, să se dizolve politic și să fie absorbit de partenerii săi.

„PSD fără USR la guvernare, că dacă le bagi pe amândouă la guvernare, ai o bombă cu ceas. Deci nu ține până-n octombrie! Dacă se merge pe coaliția actuală, PSD-PNL-UDMR și minorități, atunci ai o șansă! Cred că domnul Nicușor Dan o să-l pună premier pe domnul Ilie Bolojan, pentru că-l dorește și el e proaspăt ales ca președinte. Deci ai de făcut niște reforme – pe care, am înțeles, Ilie Bolojan le-a făcut la Bihor.

Acum, sigur, România e un pic mai mare decât un județ. Să vedem dacă va reuși și la nivel național, unde interesele sunt cu totul și cu totul altele. Plus implicațiile externe. Asta-i o soluție.

Altă soluție e fără PSD la guvernare, cu USR la guvernare. Caz în care PNL cred că se va preda și se va integra în USR – cât de curând. Sunt pe cai mari și ei se vor preda ordonat, organizat. E o previziune. (...) Cine nu sare, ia condamnare, știm asta. Trebuie să mai muncească și DNA-ul. Dacă pâine nu e, trebuie să-i dai circ poporului!”, a mai declarat Bogdan Chirieac.

O perioadă sumbră pentru România

Chirieac mai anticipează o perioadă continuă de instabilitate politică și socială în România, subliniind problemele pe care le cunoaște statul român la ora actuală, deși a fost ales un nou președinte.

„Eu nu văd un Guvern stabil în România, rezultat din alegerile din decembrie 2024 și din alegerile prezidențiale. A fost o treime din populația României care a votat Ponta sau Antonescu. Două treimi au votat candidații care au intrat în turul al II-lea. Așa a dorit poporul român. Toate rezultatele astea – pentru că am înțeles că nu s-a mai implicat Rusia – sunt dorința poporului român. Așa rezultă din dorința poporului român.

Statul român e putred. În iunie, nu avem Guvern. În iulie-august pleacă administrația în concediu, că plecăm și noi în vacanță... Că am muncit de am rupt într-un an jumate! În septembrie, lumea se întoarce fără bani, din concediu. Și încep marile mișcări sindicale: majorări de salarii... Proteste în toamnă...”, a mai punctat analistul politic.

