PSD va solicita în coaliţie eliminarea impozitului pe solarii

Social-democraţii au anunţat miercuri că vor solicita în viitoarea şedinţă a coaliţiei de guvernare adoptarea unei decizii politice privind eliminarea impozitului pe solarii, "care a fost strecurat în lege" fără o consultare şi fără un acord al partidelor aflate la guvernare.

"Având în vedere că legea care conţine această prevedere a trecut examenul de constituţionalitate, Guvernul poate interveni printr-o ordonanţă de urgenţă prin care să se revină la reglementarea anterioară, potrivit căreia solariile şi alte asemenea anexe gospodăreşti erau scutite de impozit. PSD consideră că astfel de impozite, care au un impact cu totul marginal asupra veniturilor statului, nu fac decât să-i nemulţumească pe români, fără a rezolva problema de fond a dezechilibrului bugetar", se arată într-un comunicat de presă remis AGERPRES de PSD.

Potrivit sursei citate, în acest context, PSD solicită miniştrilor celorlalte partide să transpună în mod fidel deciziile politice care vizează domeniile lor de activitate, fără a mai introduce alte elemente care nu au fost agreate în cadrul coaliţiei de guvernare.