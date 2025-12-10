€ 5.0894
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3768
 
DCNews Politica Partide politice PSD va solicita în coaliţie eliminarea impozitului pe solarii
Data publicării: 13:58 10 Dec 2025

PSD va solicita în coaliţie eliminarea impozitului pe solarii
Autor: Ioan-Radu Gava

sorin grindeanu psd Sorin Grindeanu, președintele PSD. Sursa foto: Agerpres
 

Partidul Social Democrat anunță că va solicita în coaliţie eliminarea impozitului pe solarii.

Social-democraţii au anunţat miercuri că vor solicita în viitoarea şedinţă a coaliţiei de guvernare adoptarea unei decizii politice privind eliminarea impozitului pe solarii, "care a fost strecurat în lege" fără o consultare şi fără un acord al partidelor aflate la guvernare.

"Având în vedere că legea care conţine această prevedere a trecut examenul de constituţionalitate, Guvernul poate interveni printr-o ordonanţă de urgenţă prin care să se revină la reglementarea anterioară, potrivit căreia solariile şi alte asemenea anexe gospodăreşti erau scutite de impozit. PSD consideră că astfel de impozite, care au un impact cu totul marginal asupra veniturilor statului, nu fac decât să-i nemulţumească pe români, fără a rezolva problema de fond a dezechilibrului bugetar", se arată într-un comunicat de presă remis AGERPRES de PSD.

Potrivit sursei citate, în acest context, PSD solicită miniştrilor celorlalte partide să transpună în mod fidel deciziile politice care vizează domeniile lor de activitate, fără a mai introduce alte elemente care nu au fost agreate în cadrul coaliţiei de guvernare.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

psd
impozit pe solarii
guvernul bolojan
coalitia de guvernare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Cresc taxele cu 70% de la 1 ianuarie 2026. Momentul în care „lucrurile vor lua o turnură și mai serioasă”
Publicat acum 38 minute
Ce se va întâmpla cu celebrele cutii poştale roşii ale Danemarcei
Publicat acum 39 minute
Primarii se revoltă după decizia CCR prin care Guvernul poate crește taxele cetățenilor cu 70%: Noi de fapt taxăm proprietatea
Publicat acum 56 minute
Chișinăul cere Transnistriei să pună capăt presiunilor asupra școlilor cu predare în limba română
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Desert de Crăciun care se prepară în mai puțin de 15 minute
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Dec 2025
De unde e originar, de fapt, Ciprian Ciucu: A confirmat o tradiție neștiută și a fost programat să aibă succes încă de mic
Publicat pe 08 Dec 2025
Tragedie în Tenerife, după un val devastator: Doi români au murit. ”Da, el este bărbatul”
Publicat pe 08 Dec 2025
Româncă, întâmplare șocantă în Hagia Sophia din Istanbul. Tocmai își făcuse o poză cu fetițele sale. ”O mare mizerie”
Publicat acum 20 ore si 45 minute
Neptun nu mai este retrograd! Patru zodii își recapătă puterea
Publicat pe 08 Dec 2025
Rezultate finale alegeri locale Primăria Municipiului București 2025. Acestea sunt cifrele momentului
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close