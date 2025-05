Cătălin Predoiu spune că PNL trebuie să se modernizeze

PNL are datoria morală să îşi continue misiunea sa în slujba României şi a cetăţenilor ei şi să se modernizeze pe sine însuşi, a declarat, sâmbătă, preşedintele interimar al liberalilor, Cătălin Predoiu, cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea partidului.

"Astăzi, se împlinesc 150 de ani de la înfiinţarea Partidului Naţional Liberal. PNL s-a născut în 1875 din spiritul libertăţii şi al modernizării. Nu a fost doar un partid politic - a fost un proiect naţional. Un proiect al celor care au construit Independenţa, al celor care au făcut Marea Unire, al celor care au întemeiat primele instituţii democratice autentice. PNL şi-a împletit istoria proprie cu Istoria României şi a lucrat permanent la consolidarea proiectului naţional, pentru independenţă şi suveranitate, pentru modernizarea Ţării în diferitele sale etape istorice, pentru reconstrucţia democratică după ieşirea din totalitarism şi comunism, dar şi pentru prevalenţa destinului european al Naţiunii, inclusiv prin acţiunea sa politică la recent încheiatele alegeri prezidenţiale", a scris Predoiu, sâmbătă, pe Facebook.



Potrivit acestuia, PNL are datoria să promoveze meritocraţia şi profesionalismul, scrie Agerpres.



"PNL are astăzi datoria să se modernizeze pe sine însuşi, să promoveze meritocraţia şi profesionalismul, să îşi redescopere etosul politic axat pe valorile sale şi pe vocaţia modernizării şi a performanţei, precum şi clarviziunea pentru a găsi puterea de a continua să servească Patria şi Naţiunea", a menţionat Cătălin Predoiu.



El a punctat că "puţine partide politice deţin expertiza şi experienţa PNL în guvernare, atât la nivel central, cât şi local, iar România are astăzi nevoie de această expertiză".



"Primarii PNL au transformat în bine faţa comunităţilor şi viaţa oamenilor pe tot cuprinsul ţării. Demnitarii PNL au adus servicii României şi au fost, în istoria mai veche sau mai recentă, inclusiv de-a lungul ultimilor 35 de ani, repere de performanţă, au contribuit la consolidarea democratică, la reformarea periodică a instituţiilor, la consolidarea locului României în NATO, la integrarea în UE şi realizarea unor multiple obiective naţionale şi europene simultan, care au cimentat destinul Naţional în destinul European. Dar, pentru a reuşi mai departe în realizarea acestei misiuni, PNL trebuie să recâştige în anii care vin încrederea propriului electorat, încrederea cât mai multor români. Iar acest obiectiv intermediar şi absolut necesar ţine exclusiv de fapte, deloc de vorbe mari şi frumoase", a mai transmis liderul liberalilor.



Potrivit lui Predoiu, "faptele bune trebuie să fie vorbele PNL în serviciul public, local şi naţional".



Liberalul a adăugat că principala misiune a conducerii PNL este lărgirea bazei electorale, recâştigarea încrederii acolo unde s-a pierdut, consolidarea ei acolo unde mai există, "prin performanţă în guvernare centrală şi locală, prin integritate şi profesionalism, prin echilibru, decenţă, altruism şi patriotism al faptelor".



"PNL trebuie să aibă încredere în el, puterea să se perfecţioneze, determinarea să devină aşa cum îl doresc cetăţenii: integru, profesionist, empatic, dedicat, performant. Fie ca viitorul PNL să continue pentru a servi un viitor luminos al României", a mai transmis Cătălin Predoiu.

