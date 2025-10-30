PSD pune presiune pe Bolojan: Premierul, chemat în Parlament pentru a explica retragerea trupelor SUA din România

CITEȘTE ȘI - Chirieac, după anunțul retragerii trupelor SUA: Politica anti-Trump a reziștilor ne-a adus aici. Vestea e cumplită, înspăimântătoare!

Într-o convocare trimisă premierului României, Partidul Social Democrat îi solicită acestuia să se prezinte la ședința plenului Camerei Deputaţilor din data de 3 noiembrie 2025, pentru discutarea retragerii parțiale a trupelor americane de pe teritoriul țării noastre.

„Grupul pariamentar al Partidului Social Democrat solicită participarea domnului Ilie Bolojan, Prim-ministrul României, la şedinţa plenului Camerei Deputaţilor din data de 03 noiembrie 2025, în cadrul dezbaterii politice organizate la Ora Prim-ministrului, pentru discutarea temei: Retragerea trupelor americane din România — lipsa de reacţie a Guvernului şi implcaţiiie asupra angajamentelor strategice şi de securitate ale României.

Având în vedere informaţiile apărute în spaţiul public privind decizia Statelor Unite de a retrage o parte din trupele americane staţionate în România, considerăm necesar ca Prim-ministrul să ofere Parlamentului o prezentare clară a poziţiei Guvernului şi a demersurilor întreprinse în dialogul cu partenerii strategici“, transmis social-democrații.

PSD: Premierul să prezinte modul de coordonare dintre Guvern, MApN și MAE

PSD îi cere lui Ilie Bolojan clarificări privtoare la coordonarea între Guvernul României, Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Externe.

„Solicităm ca domnul Prim-ministru să prezinte: evaluarea Guvernului privind impactul acestei decizii asupra securităţii naţionale şi regionale; măsurile întreprinse pentru menţinerea angajamentelor din Parteneriatul Strategic cu Statele Unite; modul de coordonare interinstituţională între Guvern, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Externe pe acest subiect”, se arată în convocarea trimisă.