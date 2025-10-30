Grindeanu, „lista” cu „anti-americanii din Guvernul Bolojan”

„Spuneați dumneavoastră într-o declarație că sunt foarte mulți anti-americani în acest guvern. La cine făceați referire mai exact?”, a fost întrebat Grindeanu.



„De ce trebuie să îi reiau? I-ați văzut cu toții. Și unii continuă să fie consecvenți. Când ai declarații ani la rând în care cataloghezi administrația Trump, pe președintele Trump, în diverse forme... Cum se cheamă asta? Păi am dat un exemplu: Doamna care a depus jurământul — actualul vicepremier, doamna Gheorghiu. Am văzut declarații de același tip și la purtătorul de cuvânt al Guvernului, ceva mai ușor și la ministrul de Externe”, a zis Sorin Grindeanu.

„Ce părere aveți despre numirea doamnei Gheorghiu în această funcție? Dumneavoastră, inițial, ați fost împotrivă”, a mai fost întrebat liderul PSD.

„Nu mi-am schimbat punctul de vedere. Să nu credeți că, doar pentru că am venit la prietenii din Târgu Jiu, mi-am schimbat opinia. Eu n-am nimic, absolut nimic, cu doamna vicepremier, legat de activitatea lăudabilă pe care dânsa a desfășurat-o la acea fundație. În paranteză fie spus, să știți că a colaborat cu diverși miniștri PSD în această perioadă, iar acei miniștri și-au dat concursul, un proiect foarte bun. Toate felicitările! N-am niciun fel de problemă din acest punct de vedere. Am o problemă atunci când devii oficial al statului român, chiar vicepremier, și ai astfel de poziții anti-administrația Trump. Aici este punctul în care ne separăm. În rest, felicitări și mult succes pentru ceea ce a făcut. Nu trebuie să amestecăm lucrurile”, a mai zis Sorin Grindeanu.