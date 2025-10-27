Parlamentarul PSD și fostul premiar a zis că Ilie Bolojan încearcă să creeze o imagine de „salvator”. Marcel Ciolacu spune că nu pune la îndoială buna credință a lui Ilie Bolojan, dar crede că acesta a fost „luat de val” după plecarea sa din funcția de premier.

„Cum s-au răsturnat lucrurile, că acum domnul Bolojan ne amenință că riscăm să intrăm în încetarea de plăți?”, a întrebat Bogdan Chirieac la DC News.

Ciolacu, la DC News: „O aură de Sfântul Gheorghe”

„Aia a fost o prostie și este o prostie în continuare. A vrut să creeze o aură de Sfântul Gheorghe care salvează și omoară balaurii și, uite, dom'le, cât de mari sunt problemele, fără nicio viziune economică.

Eu sunt ferm convins că domnul Bolojan e un om de bună credință. Dar câteodată te ia valul, mai ales din cauza sfătuitorilor. Plecând un prim-ministru, mai ales după un eșec politic, plecând și de la partid, s-a văzut un teren liber: „hai să aruncăm în Ciolacu tot și uite cum devin eu salvator”. România n-a fost niciun moment și nu este niciun moment în incapacitate de plată.

Rezervele Băncii Naționale n-au fost niciodată la aceste cote. Aveam o problemă de a intra eventual în incapacitate de plată doar în cazul unei crize politice prelungite, de șase luni, un an. Atunci ar fi fost o problemă. Dar nu este cazul. Și PSD-ul, și celelalte partide au constituit această coaliție.

Au fost niște vorbe aruncate, vorbe care au adus costuri economice, care au dus la inflație, la creșteri de dobândă, fiindcă piața reacționează imediat. Nimeni nu lasă nepenalizată o astfel de „bombă”. Să iasă prim-ministrul României și să spună „am reușit să evităm incapacitatea de plată”, e ca și cum ai spune „am evitat să intru cu mașina într-un copac, dar între timp nici n-am condus”. Cam așa au fost vorbele domnului Bolojan, pentru că România nu a avut și nu are această problemă.

Aveam o problemă, de exemplu, cu obligațiunile. Le-am scos la vânzare pentru că suntem unul dintre statele cel mai puțin îndatorate propriei populații. Italia este vârf, Franța la fel, Spania la fel, economia lor e mult mai consolidată. Și Germania s-a împrumutat direct de la populație. Atunci s-a venit cu o dobândă foarte mare, iar dobânda de referință de la BNR era și ea mai mare: o dobândă de 7% la populație, cu o inflație de 5%. Pe real, omul câștiga, avea un plasament bun cumpărând obligațiuni de la stat.

Problema este că acum ai rămas cu dobânzi de 7-7,2% la populație, dar inflația a ajuns la 10%. În acest moment, oamenii pierd. Nu îi mai încurajează să cumpere obligațiuni. Am dat acest exemplu poate plictisitor, dar cu impact asupra nivelului de trai.

Tot ce se întâmplă acum pare că suntem încă în campanie electorală, deși campaniile s-au terminat. Vom mai avea o campanie electorală importantă la București, dar ar trebui să fim mai maturi, să terminăm cu temele parazitare care apar mereu în campanii electorale, cum a fost și cazul cu diploma mea de bacalaureat, cu toate tâmpeniile și mizeriile.

Coaliția ar trebui să vorbească în primul rând despre economie, despre nivelul de trai în România. Asta este prioritatea unui guvern, nu scandalul. Sorin Grindeanu – chiar dacă sunt subiectiv, fiind colegul meu – a început toate discuțiile pe economie și se poate observa asta”, a zis Marcel Ciolacu la DC News.

CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV „Defectul lui Daniel Băluță? E PSD-ist!” Ciolacu, replică: Sper ca rațiunea să fie prioritară față de ură