Comisia Europeană a aprobat vânzarea Carrefour

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, preluarea controlului unic asupra Carrefour Italia S.p.A. de către NewPrinces S.p.A., ambele din Italia, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar, conform Agerpres.

Tranzacţia se referă în principal la producţia şi furnizarea de produse alimentare prin intermediul distribuţiei cu amănuntul.

Comisia a concluzionat că tranzacţia notificată nu ar ridica probleme de concurenţă, având în vedere impactul său limitat asupra concurenţei pe pieţele pe care îşi desfăşoară activitatea societăţile. Tranzacţia notificată a fost examinată în cadrul procedurii normale de revizuire a concentrării.

Și în România s-a discutat recent despre vânzarea Carrefour, asta deși lanțul este în expansiune în țara noastră.

