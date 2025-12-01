€ 5.0906
Economie

DCNews Economie Comisia Europeană a aprobat vânzarea Carrefour
Data actualizării: 15:58 01 Dec 2025 | Data publicării: 15:23 01 Dec 2025

Comisia Europeană a aprobat vânzarea Carrefour
Autor: Irina Constantin

carrefour
 

Preluarea Carrefour a fost aprobată de Comisia Europeană.

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, preluarea controlului unic asupra Carrefour Italia S.p.A. de către NewPrinces S.p.A., ambele din Italia, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar, conform Agerpres.

Tranzacţia se referă în principal la producţia şi furnizarea de produse alimentare prin intermediul distribuţiei cu amănuntul.

Comisia a concluzionat că tranzacţia notificată nu ar ridica probleme de concurenţă, având în vedere impactul său limitat asupra concurenţei pe pieţele pe care îşi desfăşoară activitatea societăţile. Tranzacţia notificată a fost examinată în cadrul procedurii normale de revizuire a concentrării.

Și în România s-a discutat recent despre vânzarea Carrefour, asta deși lanțul este în expansiune în țara noastră.

Citește aici: De ce vrea să plece Carrefour tocmai din România și Polonia

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

carrefour
vanzare
comisia europeana
