Criză pe piața ouălor din România: De ce sunt tot mai goale rafturile din magazine

Rafturi cu ouă tot mai goale, prețuri care urcă și suspiciuni privind aprovizionarea lor. Cu asta se confruntă românii, cu câteva săptămâni înaintea Sărbătorilor de iarnă. Ce stă, de fapt, la baza acestei situații?

România se confruntă cu o schimbare importantă pe piața ouălor: ouăle de tip Cod 3, provenite de la găini ținute în cuști, urmează să fie eliminate treptat din comerț. Decizia vine în contextul presiunii tot mai mari asupra fermierilor și lanțurilor de magazine, determinate de exporturi crescute și de orientarea pieței către sisteme de producție considerate mai sustenabile, potrivit AgroTV.

Codurile ouălor. Ce înseamnă Cod 3

Precizăm că fiecare ou comercializat legal în România poartă un Cod pe coajă care indică metoda de creștere a găinii: 0 - ou ecologic; 1 - găini crescute în aer liber; 2 - crescute la sol, în hale; 3 - găini ținute în cuști, cu un spațiu foarte redus, aproximativ cât o coală de hârtie A4 pentru fiecare pasăre.

Ouăle Cod 3 sunt cele mai ieftine, dar și cele mai controversate, atât din punct de vedere al bunăstării animalelor, cât și al calității produsului.

Teoretic, ouăle provenite din aceste „baterii convenționale” nu mai pot fi vândute pentru consum în coajă și pot fi folosite doar în industria alimentară la nivel european. În România, însă, ouăle Cod 3 au continuat să fie comercializate, provenind din cuști „modernizate”, care respectă doar formal standardele minime impuse de legislația europeană.

De ce nu vom mai găsi ouă Cod 3

Schimbarea vine ca urmare a mai multor factori: exporturile masive către alte țări europene, afectate de crize precum gripa aviară, au redus disponibilitatea ouălor Cod 3 pe piața internă. În plus, tot mai multe lanțuri de magazine internaționale refuză să mai vândă aceste produse, ca parte din strategii de imagine și sustenabilitate, iar ONG-urile și consumatorii informați evită în mod activ aceste ouă.

Astfel, pe termen scurt, ouăle Cod 3 vor dispărea treptat din magazine, iar prețul va crește ușor, nu din lipsă, ci din reorientarea către ouă Cod 2, 1 și 0. În paralel, fermierii vor fi nevoiți să-și modernizeze complet fermele sau să se reprofileze, iar consumatorii vor avea un rol-cheie în alegerea responsabilă a produselor.

Legislația europeană, în vigoare de mulți ani

În realitate, de mulți ani, Uniunea Europeană a impus reguli stricte privind bunăstarea găinilor ouătoare, dar nu toate statele membre s-au conformat.

Conform Directivei 1999/74/CE, începând cu 1 ianuarie 2002, găinile ținute în cuști trebuie să fie adăpostite în sisteme care respectă standardele minime: cuști „îmbunătățite” ce oferă cel puțin 750 cm² per pasăre, cu cuibar, așternut, spațiu pentru scormonit, stinghii și adăpost adecvat. Aceasta a fost o măsură menită să elimine practicile vechi de îngrădire excesivă și să asigure condiții de trai mai apropiate de comportamentul natural al găinilor. Totuși, multe state membre nu s-au conformat regulilor.

În 2012, deși România a fost somată de Comisia Europeană să îmbunătățească condițiile de trai ale găinilor ouătoare, în realitate modernizările au fost doar parțiale și temporare. În acel moment, o parte dintre cuști erau „modernizate” pentru a respecta formal standardul de 750 cm² per pasăre, potrivit green-report, însă în practică multe ferme încă păstrau găinile în condiții apropiate de sistemele vechi, astfel că ouăle Cod 3 au continuat să fie comercializate pe piața internă.

Citește și: Mănânci ouă? Ce au descoperit cercetătorii te va surprinde complet