Data publicării: 23:15 05 Oct 2025

Mănânci ouă? Ce au descoperit cercetătorii te va surprinde complet
Autor: Giorgi Ichim

oua oua - Foto: Freepik
 

S-a aflat adevărul despre ouă! Un nou studiu a dat peste cap tot ce știam despre ouă, iar concluziile cercetătorilor i-au uimit chiar și pe medici.

Puține alimente au stârnit atâtea controverse de-a lungul anilor precum ouăle. Ba sunt "bomba" colesterolului, ba sunt considerate un superaliment. Ei bine, un nou studiu internațional vine să dea peste cap tot ce credeam până acum despre ele.

Cercetătorii au analizat mii de persoane, urmărind modul în care consumul regulat de ouă influențează sănătatea pe termen lung. Rezultatele, publicate recent într-o revistă științifică de prestigiu, au fost neașteptate chiar și pentru specialiști.

În ultimii ani, ouăle au fost privite cu suspiciune, mai ales din cauza conținutului lor de colesterol. Cu toate acestea, oamenii de știință spun că realitatea este mult mai complexă. Noul studiu ar putea schimba complet modul în care privim acest aliment comun, prezent zilnic pe mesele noastre.

Unii experți vorbesc chiar despre o "reabilitare nutrițională" a ouălor, în timp ce alții avertizează că este nevoie de prudență și de mai multe cercetări înainte de a trage concluzii definitive.

Cert este că aceste descoperiri au reaprins o dezbatere veche: sunt ouăle bune sau rele pentru inimă și viața noastră pe termen lung?

Adevărul de ouă și concluziile surprinzătoare ale cercetării pot fi citite în articolul complet publicat de DC Medical.

