Adrian Năstase, suspus unei intervenții chirurgicale complicate. Prima reacție a fostului premier

Adrian Năstase, premier al României între 2000 și 2004, a fost suspus zilele trecute unei intervenții chirurgicalela umărul drept. Acesta îi mulțumește medicului Șerban Dragosloveanu, managerul Spitalului de ortopedie Foișor, pentru sprijinul oferit și succesul operației.

„Doresc să adresez public mulțumiri domnului doctor Șerban Dragosloveanu, managerul Spitalului de ortopedie Foișor, și echipei sale de profesioniști, pentru grija, dedicarea și profesionalismul de care au dat dovadă în cadrul intervenției chirurgicale pe care am efectuat-o zilele trecute la umărul drept – o operație complicată, care a necesitat o expertiză medicală de înalt nivel.

Urmează o perioadă mai lungă de recuperare, însă faptul că am beneficiat de îngrijirea unei echipe atât de bine pregătite îmi oferă încredere, optimism și siguranța că sunt pe drumul cel bun.

Într-o perioadă în care sistemul medical de stat este adesea criticat, experiența mea de la Spitalul Foișor demonstrează că există medici excepționali și echipe care își desfășoară activitatea cu responsabilitate, empatie și respect față de pacient. Am simțit în permanență că sunt pe mâini sigure, susținut și tratat cu seriozitate.

Le mulțumesc pentru implicare, profesionalism și pentru modul impecabil în care au gestionat întregul proces, de la diagnostic până la intervenție și îngrijirea post-operatorie“, a scris Adrian Năstase pe blogul său.