Victor Ponta crede că ar trebui introdusă o modalitate prin care medicii să nu mai ia calea străinătății după ce își finalizează studiile, dar respinge ideea unei măsuri obligatorii. El a spus, în exclusivitate pentru DC News, că tinerii medici trebuie convinși, nu constrânși.

Ponta: Unde a greșit Ilie Bolojan

„Povestea cu medicii trebuie să stea în România e corectă, eu o consider corectă. Dincolo de decizia CCR, și eu cred că ai făcut șase ani - cea mai lungă și cea mai grea facultate - după aceea, rezidențiatul. Atunci hai să găsim o soluție să stai în România, să nu te pregătesc, de fapt, pentru Franța sau Anglia. Dar, în primul rând, nu anunți chestia asta, că deja ai speriat 'vânatul'.

În al doilea rând, ia vezi, de ce pleacă? Bun, sunt salariile mai mari, dar nici în România nu mai sunt salariile mici. Hai să văd de ce pleacă, să mă înțeleg cu ei. Că să-i ții cu arcanul... ne ținea Ceaușescu cu arcanul. Hai să văd ce condiții îi dau, ce-l nemulțumește, cum reușesc să-l conving să stea în România.

Totu-i cu toporul. În acest moment, domnul Bolojan operează bolnavul român cu toporul. Și se miră că-i moare bolnavul... Fără anestezie, fără nimic!”, a explicat Victor Ponta, la emisiunea „Ce se întamplă?” de la DC News, în dialog cu Răzvan Dumitrescu.

„Se miră sau știe că moare? Unii oameni se întreabă dacă nu-și dă seama sau știe exact ce face”, a întrebat jurnalistul.

Fostul premier a punctat: „Nu cred că-și dă seama. Nu-l bănuiesc că vrea el neapărat... Cred că cei din jurul lui, că e clar c-a fost capturat de un grup care n-are legătură nici cu PNL-ul, nici cu PSD-ul, ci de grupul ăsta USR-ist haștagist, care i-au creat această senzație de '- Dom'le, ești un martir, un erou!'”.

Amintim că premierul Ilie Bolojan a sugerat că ar trebui introdus un mecanism prin care absolvenții facultăților de medicină de stat să rămână să lucreze în România pentru o perioadă de cel puțin câțiva ani după absolvire.

