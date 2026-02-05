€ 5.0945
DCNews Politica Hubert Thuma explică votul din PNL și răspunde acuzațiilor că ar fi „pucist”: E o problemă de logică la mijloc
Data publicării: 16:51 05 Feb 2026

Hubert Thuma explică votul din PNL și răspunde acuzațiilor că ar fi „pucist”: E o problemă de logică la mijloc
Autor: Alexandra Firescu

hubert thuma cj ilfov pnl Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov. Sursa foto: Agerpres

Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, respinge acuzațiile că ar face parte dintr-o grupare a PNL-ului „cu PSD în suflet”, susținând că opoziția față de deciziile conducerii vine de la lideri cu rezultate electorale solide, nu din trădare politică.

Hubert Thuma a răspuns acuzațiilor potrivit cărora ar face parte dintr-un grup al membrilor PNL care au „PSD în suflet”. Explicațiile președintelui Consiliului Județean Ilfov vin după ce, în spațiul public, a fost dezvoltată ideea că există anumiți „puciști” în interiorul Partidului Național Liberal, care îl contestă pe premierul Ilie Bolojan.

„PeSeDiștii cei răi din PNL”

„De ceva timp încoace, se acreditează ideea că împotriva domnului Bolojan s-au aliat oameni din PNL care au PSD în suflet. Cu alte cuvinte, că ne-am fi vândut. Că 'PeSeDiștii cei răi din PNL' ar fi votat ieri împotriva înlocuirii liderilor unor organizații de sector din București și din țară.

E o problemă de logică la mijloc. Printre cei care ne-am împotrivit demiterii șefilor de organizații am fost și 3 președinți de consilii județene din Brașov, Giurgiu și Ilfov. Chiar dacă colegul de la Giurgiu nu a participat la ședință, și el fiind catalogat în permanență ca pucist și PSD-ist, împărtășește același punct de vedere ca mine”, a spus Hubert Thuma, într-o postare pe Facebook.

„În județele noastre, situația e următoarea: în Brașov, din 58 de primari, 30 sunt primari PNL, la care se adaugă municipiul Brașov. În Giurgiu, din 54 de primari, 43 sunt liberali, la care se adaugă municipiul Giurgiu. În Ilfov, din 40 de primari, 32 sunt liberali.

Deci, dacă este să analizăm 'pe bune și pe valoare', vom avea imaginea că, totuși, propunerea domnului președinte a fost respinsă de oameni cu rezultate electorale foarte bune, care nu pot fi acuzați că sunt 'PeSeDiștii cei răi din PNL'. Legat de demiterea liderilor unor organizații, am ales să votăm împotrivă pentru că dorim, în interiorul partidului, o discuție corectă și constructivă, o analiză serioasă din care să reiasă clar unde trebuie să facem schimbări și din ce motive”, a mai punctat liberalul.

