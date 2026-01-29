€ 5.0961
DCNews Politica Nicușor Dan, răspuns la întrebarea: Ce face România cu Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump?
Data actualizării: 08:00 30 Ian 2026 | Data publicării: 21:53 29 Ian 2026

Nicușor Dan, răspuns la întrebarea: Ce face România cu Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump?
Autor: Ioan-Radu Gava

nicusor dan bruxelles ue Președintele Nicușor Dan, prezent la reuniunea extraordinară a Consiliului European, 22 ianuarie 2026. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a vorbit despre intrarea României în Consiliul pentru Pace.

Nicușor Dan, președintele României, a vorbit despre Consiliul pentru Pace și intrarea României în acest organism internațional prezidat de Donald Trump.

„Domnule președinte, ce facem cu Board of Peace (Consiliul pentru Pace), propunerea lui Donald Trump, și invitația pe care România a primit-o“, a întrebat Cosmin Prelipceanu.

„Este o invitație care ne onorează. Al doilea lucru este că principalul său obiectiv e stabilizarea situației în Gaza. Cumva, este un instrument pe care Statele Unite ale Americii îl propun pentru punerea în practică a unei rezoluții a Consiliului de Securitate.

CITEȘTE ȘI                  -                  Nicușor Dan, prima reacție după uciderea lui Mario de către doi prieteni minori

Modul în care carta inițială a acestui organism a fost redactată a ridicat niște probleme atât României, cât și altor state, iar acum am intrat cu toții într-un proces de negociere a acestei carte, astfel încât ea să fie compatibilă cu alte tratate internaționale, chiar și cu constituțiile unora dintre țări. Este un proces care, în opinia mea, va dura săptămâni sau chiar luni“, a zis Nicușor Dan.

„Dacă americanii modifică textul, sunteți tentat să intrăm“, a insistat jurnalistul Digi24.

„Suntem onorați, SUA sunt partenerul nostru strategic și evident că ne dorim să facem parte dintr-un organism care să stabilizeze regiunea Orientului Mijlociu. Pe de altă parte, nu ne dorim ca semnând un astfel de acord, să încălcăm alte obligații internaționale, precum carta ONU sau tratatul Uniunii Europene. Negocierile sunt complicate“, a răspuns Nicușor Dan.

nicusor dan
sua
consiliul pentru pace
donald trump
