Nicușor Dan, răspuns la întrebarea: Ce face România cu Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump?

Nicușor Dan, președintele României, a vorbit despre Consiliul pentru Pace și intrarea României în acest organism internațional prezidat de Donald Trump.

„Domnule președinte, ce facem cu Board of Peace (Consiliul pentru Pace), propunerea lui Donald Trump, și invitația pe care România a primit-o“, a întrebat Cosmin Prelipceanu.

„Este o invitație care ne onorează. Al doilea lucru este că principalul său obiectiv e stabilizarea situației în Gaza. Cumva, este un instrument pe care Statele Unite ale Americii îl propun pentru punerea în practică a unei rezoluții a Consiliului de Securitate.

Modul în care carta inițială a acestui organism a fost redactată a ridicat niște probleme atât României, cât și altor state, iar acum am intrat cu toții într-un proces de negociere a acestei carte, astfel încât ea să fie compatibilă cu alte tratate internaționale, chiar și cu constituțiile unora dintre țări. Este un proces care, în opinia mea, va dura săptămâni sau chiar luni“, a zis Nicușor Dan.

„Dacă americanii modifică textul, sunteți tentat să intrăm“, a insistat jurnalistul Digi24.

„Suntem onorați, SUA sunt partenerul nostru strategic și evident că ne dorim să facem parte dintr-un organism care să stabilizeze regiunea Orientului Mijlociu. Pe de altă parte, nu ne dorim ca semnând un astfel de acord, să încălcăm alte obligații internaționale, precum carta ONU sau tratatul Uniunii Europene. Negocierile sunt complicate“, a răspuns Nicușor Dan.