Moment istoric la Davos: Donald Trump și liderii mondiali au semnat pentru Consiliul Păcii. Pe cine a lăudat președintele SUA / video

Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a susținut, joi, la Forumul Economic de la Davos, un nou discurs, la finalul căruia a semnat, alături de mai mulți lideri internaționali, pentru Consiliul Păcii.

La începutul discursului, liderul de la Casa Albă a avut mai multe cuvinte de apreciere față de președintele Poloniei, Karol Nawrocki.

„Mulțumesc lui Karol Nawrocki din Polonia. Un om fantastic. A câștigat alegeri foarte importante. Sunt foarte mândru de el”, a declarat Donald Trump în timpul ceremoniei de semnare a cartei Consiliului pentru Pace.

După ce și-a terminat discursul, Donald Trump i-a invitat la masă reprezentanți din Bahrain și Maroc pentru a „aduce Consiliul pentru Pace la putere”. Aceștia au fost primii care au semnat carta, ratificând Consiliul pentru Pace.

Ulterior, președintele Statelor Unite ale Americii i-a invitat pe ceilalți reprezentanți pentru a semna. Printre ei s-a aflat și premierul ungar Viktor Orban.

Analiștii spun că Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump este în mod clar conceput ca o concurență pentru Națiunile Unite. Donald Trump a vorbit însă despre ONU în discursul său și a adresat un compliment indirect.

ONU are „un potențial extraordinar”, a spus liderul de la Casa Albă, adăugând că la Națiunile Unite sunt niște „oameni grozavi”, dar niciunul nu l-a contactat când lucra la „cele opt războaie pe care le-am încheiat”.