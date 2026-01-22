€ 5.0936
|
$ 4.3572
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0936
|
$ 4.3572
 
DCNews Stiri Moment istoric la Davos: Donald Trump și liderii mondiali au semnat pentru Consiliul Păcii. Pe cine a lăudat președintele SUA / video
Data actualizării: 12:56 22 Ian 2026 | Data publicării: 12:55 22 Ian 2026

Moment istoric la Davos: Donald Trump și liderii mondiali au semnat pentru Consiliul Păcii. Pe cine a lăudat președintele SUA / video
Autor: Ioan-Radu Gava

donald trump si liderii mondiali consiliul pacii Foto: Agerpres

Donald Trump, președintele Statelor Unite, a semnat alături de mai mulți lideri internaționali pentru Consiliul Păcii.

Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a susținut, joi, la Forumul Economic de la Davos, un nou discurs, la finalul căruia a semnat, alături de mai mulți lideri internaționali, pentru Consiliul Păcii.

La începutul discursului, liderul de la Casa Albă a avut mai multe cuvinte de apreciere față de președintele Poloniei, Karol Nawrocki.

„Mulțumesc lui Karol Nawrocki din Polonia. Un om fantastic. A câștigat alegeri foarte importante. Sunt foarte mândru de el”, a declarat Donald Trump în timpul ceremoniei de semnare a cartei Consiliului pentru Pace.

CITEȘTE ȘI                  -                 Karol Nawrocki, discurs electrizant la Davos: SUA rămân cel mai important aliat al Poloniei / Precizări despre viitorul NATO, Groenlanda și războiul din Ucraina

După ce și-a terminat discursul, Donald Trump i-a invitat la masă reprezentanți din Bahrain și Maroc pentru a „aduce Consiliul pentru Pace la putere”. Aceștia au fost primii care au semnat carta, ratificând Consiliul pentru Pace.

Ulterior, președintele Statelor Unite ale Americii i-a invitat pe ceilalți reprezentanți pentru a semna. Printre ei s-a aflat și premierul ungar Viktor Orban.

Analiștii spun că Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump este în mod clar conceput ca o concurență pentru Națiunile Unite. Donald Trump a vorbit însă despre ONU în discursul său și a adresat un compliment indirect.

ONU are „un potențial extraordinar”, a spus liderul de la Casa Albă, adăugând că la Națiunile Unite sunt niște „oameni grozavi”, dar niciunul nu l-a contactat când lucra la „cele opt războaie pe care le-am încheiat”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
davos
forumul economic mondial
karol nawrocki
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Risc pentru România: Viktor Orban a intrat în Consiliul pentru Pace. Cristian Diaconescu: Foarte repede trebuie luată o decizie / video
Publicat acum 9 minute
Polonia pierde la CJUE: Penalitățile pentru refuzul de a închide o mină de cărbune rămân în vigoare
Publicat acum 27 minute
Klaus Iohannis scapă de sechestrul pe bunuri. Decizia Curții de Apel Alba Iulia
Publicat acum 28 minute
Un bărbat a încercat să intre la întâlnirea cu premierul Bolojan cu un rucsac plin cu pietroaie
Publicat acum 32 minute
Psihologia din spatele designului de cazino sunete, culori și efecte vizuale
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 20 Ian 2026
Starea lui Daniel Băluță s-a agravat, după intoxicația cu mercur și arsenic: Din păcate, este adevărat
Publicat acum 17 ore si 40 minute
Donald Trump, răsturnare de situație, după întâlnirea cu Mark Rutte: anunț pentru Europa. Acord cu privire la Groenlanda
Publicat pe 21 Ian 2026
China face un pas în spate în problema Groenlandei. Semnal către Uniunea Europeană
Publicat pe 20 Ian 2026
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat pe 20 Ian 2026
Donald Trump publică harta care enervează pe toată lumea / foto în articol
 
bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close